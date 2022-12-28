Білоруська пропаганда услід за російською поширює вкид про «павєстачнікав на скорай помащі»

Текст цього скріншоту маніпулятивний. Не варто йому вірити

Текст цього скріншоту маніпулятивний. Не варто йому вірити

Текст цього скріншоту маніпулятивний. Не варто йому вірити

Відповідь одеських медиків на відправлений нами запит

Текст цього скріншоту маніпулятивний. Не варто йому вірити

, на ній в Одесі нібито їздять військові, які вручають повістки.Такийрозносять проросійські телеграм-канали, масковані під українські, а також білоруські, завдання яких – поширювати серед білорусів вигадані на Росії наративи.Так, днями у телеграм-каналах «Типичная Одесса», «Белорусский силовик», «Ху*вая Одесса», на каналі проросійського відомого блогерата деяких інших поширили відео, на якому видно, як люди у військовій формі, а також чоловік у цивільному сідають у автомобіль, що ззовні має вигляд карети швидкої медичної допомоги.Цьому відео передували декілька текстових вкидів на тему «павєстачнава бєспрідєла». Мовляв, воєнкоми, аби «впіймати» якнайбільшу кількість людей маскуються у автомобілі «швидкої», а як тільки бачать на вулиці чоловіка призовного віку – виходять з автівки і вручають йому повістку.Усе це гарно «приправлювали» анонімними, звісно ж, повідомленнями про те, як хтось десь не дочекався карету «швидкої» через те, що її використовують «павєстачнікі». Далі цей вкид розійшовся мережею ЗМІ, які дозволили собі просто зробити посилання на сумнівні телеграм-канали.Якби це було б правдою, то викликало б аргументоване обурення. Тому ми вирішили з’ясувати, чи дійсно «кагда кто-та чють лі нє прі смєрті нє может дождатца скорай», на ній їздять представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів). Запитати тих, хто безпосередньо (за інформаією телеграм-каналів) нібито потрапив у таку ситуацію, змоги не було. Адже ці дописи телеграм-канали маркують тегом «нампішут», не даючи жодних відомостей про того, хто «пішет».Тож, ми звернулися за коментарями до одеських медиків та військових. Ми відправили їм листи із посиланням на дописи у проросійських та білоруських телеграм-каналах з проханням пояснити ситуацію.У Одеському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у відповіді на наш запит повідомили:Тож, ми вирішили з’ясувати, який автомобіль має стосунок до вказаного інциденту. Адже на відео чітко видно автомобіль, ззовні схожий на «швидку». Із цим запитанням ми звернулися у Одеський обласний центр комплектування та соціальної підтримки.Тут повідомили, щоДодатково ми звернулися за коментарем до медиків з приводу тези про те, що на Одещині, мовляв, бракує «швидких» і тому комусь ледь не при смерті доводиться чекати медиків, які не можуть приїхати., – відповіли у листуванні з цього приводу у Одеському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Водночас зауважуємо, що днями в Одесі стався прикрий інцидент із застосуванням представниками центру комплектування та соціальної підтримки фізичної сили до чоловіка призовного віку.Працівники військкомату силою затягли чоловіка до фургона і відвезли до центру комплектування. В Одеському обласному центрі комплектування вже, що працівники військкомату дійсно вчинили непрофесійно. Там запевняють, що винних притягнуть до відповідальності.Текст, що написаний нами вище, не стосується цього інциденту, лише відео та текстів про використання автомобілів «швидкої». Ми не виправдовуємо застосування сили службовими особами та сподіваємося, що будуть зроблені відповідні висновки. Але реагуємо наТим, хто розганяє у мережі тему роздачі повісток у містах України у контексті «ай-яй-яй, як так можна, негідники», нагадуємо: в Україні – повномасштабна війна. Мобілізація у нашій країні розпочалася із її початком. Отже, всі військовозобов'язані, згідно із правилами мобілізації, повинні з'явитися в територіальний центр комплектування для звіряння даних. Якщо військовозобов'язані не виконають цей обов'язок, їх можуть додатково запросити на проведення цієї роботи. Це передбачає проходження медичного огляду, документальне оформлення, звіряння даних особистих та наступних розпоряджень відповідних посадових осіб територіального центру комплектування.Раніше ми також писали про те, якта про те, що білоруси поширюють