Оголосили підозру командирові авіаполку РФ, який наказав 14 січня обстрілювати Дніпро





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Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора зібрала масштабну доказову базу на командира військового полку РФ, який причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.



Воєнним злочинцем є командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ полковник Олег Тимошин.



Загалом ворожі обстріли, здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців.



Зокрема, саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. У результаті обстрілу загинуло 46 людей, ще 79 – травмовано.



Він же причетний до ракетного удару по торговельному центру у Кременчуку 27 червня минулого року. Тоді загинула 21 людина, поранено 77 мирних жителів.



Також розслідування встановило, що за його вказівкою російські окупанти у травні обстріляли ракетами торговельний центр «Рів’єра» в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області.

А в липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку «Годжи» в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинуло 14 людей, ще 30 – отримали важкі травми.



Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Тимошину про підозру за чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.



Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.



Досудове розслідування проводить міжрегіональна слідча група у складі слідчих Головного слідчого управління та відповідних підрозділів СБУ Дніпропетровської, Одеської, Полтавської та Харківської областей за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ, а також за процесуального керівництва Департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту ОГП.

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