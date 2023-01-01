Волинські рятувальники провідали дітей у лікарні, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську. ВІДЕО





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Сьогодні, 24 січня, рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська Ігор Сарай та Юрій Бричук провідали у лікарні хлопчиків, котрі ледве не потонули на місцевому кар`єрі.



Зі свого боку, Максим та Адріан подякували фахівцям ДСНС за врятовані життя і пообіцяли більше ніколи не нехтувати правилами безпеки.



Нагадаємо: під час рятувальної операції 3 січня на кар'єрі в Нововолинську дітей госпіталізували до міської лікарні. Ризикуючи власним життям, Юрій Бричук та Ігор Сарай разом з колегами визволили із крижаної води двох хлопчиків.



На щастя, після тривалих зусиль медиків до життя вдалося повернути й двох дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники провідали хлопчиків, які у Нововолинську ледве не потонули на місцевому кар'єрі Про це повідомили у ДСНС Волині.Сьогодні, 24 січня, рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськатапровідали у лікарні хлопчиків, котрі ледве не потонули на місцевому кар`єрі.Зі свого боку,таподякували фахівцям ДСНС за врятовані життя і пообіцяли більше ніколи не нехтувати правилами безпеки.Нагадаємо: під час рятувальної операції 3 січня на кар'єрі в Нововолинську дітей госпіталізували до міської лікарні. Ризикуючи власним життям, Юрій Бричук та Ігор Сарай разом з колегами визволили із крижаної води двох хлопчиків.На щастя, після тривалих зусиль медиків до життя вдалося повернути й двох дітей.

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