Компанія «Волиньгаз» спрямувала на допомогу ЗСУ понад 4,5 мільйона гривень
Сьогодні, 13:48
АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників тримає енергетичний фронт і активно допомагає Збройним силам України.
Разом з профспілкою підприємство спрямувало на допомогу українській армії понад 4,5 мільйона гривень, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Близько сорока працівників АТ «Волиньгаз» служать у Збройних силах України й захищають нашу країну на фронті. «Волиньгаз» як підприємство критичної інфраструктури не припиняло свою роботу під час воєнного стану та забезпечує доставку газу для понад 250 тисяч споживачів газу та близько 4 тисяч підприємств і організацій різних форм власності.
Українським бійцям «Волиньгаз» передав 4 автомобілі, буржуйки, безпілотники, дрони, дизельні генератори, спальники, теплий одяг, медикаменти, харчі.
Працівники Луцького, Ковельського, Ратнівського та Володимир-Волинського відділень виготовляли бандажі, зварювали протитанкові їжаки під колеса ворожої техніки для оборони нашої держави, наповнювали мішки піском.
«Волиньгаз» передав бійцям уже понад 70 обігрівальних девайсів. Пічки виготовили на українському заводі RGCProduction. Вони придатні до використання як у бліндажах, так і в приміщеннях та допоможуть нашим захисникам зігрітися, приготувати їжу й висушити одяг. Загалом близько тисячу буржуйок відправили газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, військовослужбовцям по всій лінії фронту.
У грудні АТ «Волиньгаз» відзначило 60-річний ювілей компанії покупкою двох дронів для військових, які захищають Україну.
Голова правління АТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя отримав нагороду від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Почесний нагрудний знак «За сприяння війську» вручив начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Кивлюк.
«Ця відзнака цінна для всього колективу «Волиньгаз». Ми віримо в нашу перемогу та робимо все можливе, аби її наблизити», - каже Мирослав Коротя.
Попри всі непрості випробування та виклики роботи в умовах воєнного стану, «Волиньгаз» створює комфорт для клієнтів, щоденно дбає про безпечне, безаварійне, безперебійне газопостачання та пропонує сучасні онлайн сервіси та газове обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Разом з профспілкою підприємство спрямувало на допомогу українській армії понад 4,5 мільйона гривень, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Близько сорока працівників АТ «Волиньгаз» служать у Збройних силах України й захищають нашу країну на фронті. «Волиньгаз» як підприємство критичної інфраструктури не припиняло свою роботу під час воєнного стану та забезпечує доставку газу для понад 250 тисяч споживачів газу та близько 4 тисяч підприємств і організацій різних форм власності.
Українським бійцям «Волиньгаз» передав 4 автомобілі, буржуйки, безпілотники, дрони, дизельні генератори, спальники, теплий одяг, медикаменти, харчі.
Працівники Луцького, Ковельського, Ратнівського та Володимир-Волинського відділень виготовляли бандажі, зварювали протитанкові їжаки під колеса ворожої техніки для оборони нашої держави, наповнювали мішки піском.
«Волиньгаз» передав бійцям уже понад 70 обігрівальних девайсів. Пічки виготовили на українському заводі RGCProduction. Вони придатні до використання як у бліндажах, так і в приміщеннях та допоможуть нашим захисникам зігрітися, приготувати їжу й висушити одяг. Загалом близько тисячу буржуйок відправили газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, військовослужбовцям по всій лінії фронту.
У грудні АТ «Волиньгаз» відзначило 60-річний ювілей компанії покупкою двох дронів для військових, які захищають Україну.
Голова правління АТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя отримав нагороду від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Почесний нагрудний знак «За сприяння війську» вручив начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Кивлюк.
«Ця відзнака цінна для всього колективу «Волиньгаз». Ми віримо в нашу перемогу та робимо все можливе, аби її наблизити», - каже Мирослав Коротя.
Попри всі непрості випробування та виклики роботи в умовах воєнного стану, «Волиньгаз» створює комфорт для клієнтів, щоденно дбає про безпечне, безаварійне, безперебійне газопостачання та пропонує сучасні онлайн сервіси та газове обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Компанія «Волиньгаз» спрямувала на допомогу ЗСУ понад 4,5 мільйона гривень
Сьогодні, 13:48
Оголосили підозру командирові авіаполку РФ, який наказав 14 січня обстрілювати Дніпро
Сьогодні, 13:30
Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОВА. СПИСОК
Сьогодні, 13:10
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–29 січня
Сьогодні, 13:00
Скільки приватних будинків в Україні знищили росіяни під час повнтомасштабного вторгнення
Сьогодні, 12:40
Медіа