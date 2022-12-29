Компанія «Волиньгаз» спрямувала на допомогу ЗСУ понад 4,5 мільйона гривень

АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників тримає енергетичний фронт і активно допомагає Збройним силам України.Разом з профспілкою підприємство спрямувало на допомогу українській армії понад 4,5 мільйона гривень, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Близько сорока працівників АТ «Волиньгаз» служать у Збройних силах України й захищають нашу країну на фронті. «Волиньгаз» як підприємство критичної інфраструктури не припиняло свою роботу під час воєнного стану та забезпечує доставку газу для понад 250 тисяч споживачів газу та близько 4 тисяч підприємств і організацій різних форм власності.Українським бійцям «Волиньгаз» передав 4 автомобілі, буржуйки, безпілотники, дрони, дизельні генератори, спальники, теплий одяг, медикаменти, харчі.Працівники Луцького, Ковельського, Ратнівського та Володимир-Волинського відділень виготовляли бандажі, зварювали протитанкові їжаки під колеса ворожої техніки для оборони нашої держави, наповнювали мішки піском.«Волиньгаз» передав бійцям уже понад 70 обігрівальних девайсів. Пічки виготовили на українському заводі RGCProduction. Вони придатні до використання як у бліндажах, так і в приміщеннях та допоможуть нашим захисникам зігрітися, приготувати їжу й висушити одяг. Загалом близько тисячу буржуйок відправили газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, військовослужбовцям по всій лінії фронту.У грудні АТ «Волиньгаз» відзначило 60-річний ювілей компанії покупкою двох дронів для військових, які захищають Україну.Голова правління АТ «Волиньгаз»отримав нагороду від Головнокомандувача Збройних Сил України. Почесний нагрудний знак «За сприяння війську» вручив начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки«Ця відзнака цінна для всього колективу «Волиньгаз». Ми віримо в нашу перемогу та робимо все можливе, аби її наблизити», - каже Мирослав Коротя.Попри всі непрості випробування та виклики роботи в умовах воєнного стану, «Волиньгаз» створює комфорт для клієнтів, щоденно дбає про безпечне, безаварійне, безперебійне газопостачання та пропонує сучасні онлайн сервіси та газове обладнання.