В НАТО виключили участь у війні: не відправлятимуть Україні ні військ, ні літаків





Про це повідомляє Єнса Столтенберга в інтерв'ю Die Welt.



"У перший день вторгнення (РФ в Україну - ред.) в НАТО вирішили підтримати українців. Водночас ми виключили участь НАТО у війні. Альянс не є учасником війни і це так і залишатиметься. Ми не посилаємо в Україну ні своїх військ, ні літаків", - заявив Столтенберг.



Втім, він зауважив, що країни НАТО підтримують українців необхідним озброєнням.



"Бо ми не повинні забувати, що це загарбницька війна проти незалежної, суверенної, демократичної держави. Україна має право на самооборону за Статутом ООН, і ми маємо право допомагати їм у відстоюванні цього права. Звичайно, завжди є ризик ескалації. Тому так важливо посилити військову присутність НАТО у східній частині Альянсу", - зазначив Столтенберг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАТО не братиме участі у війні, яку розв'язала Росія проти українців. Оскільки було ухвалене рішення не вводити літаки чи війська Альянсу на територію України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТОв інтерв'ю Die Welt."У перший день вторгнення (РФ в Україну - ред.) в НАТО вирішили підтримати українців. Водночас ми виключили участь НАТО у війні. Альянс не є учасником війни і це так і залишатиметься. Ми не посилаємо в Україну ні своїх військ, ні літаків", - заявив Столтенберг.Втім, він зауважив, що країни НАТО підтримують українців необхідним озброєнням."Бо ми не повинні забувати, що це загарбницька війна проти незалежної, суверенної, демократичної держави. Україна має право на самооборону за Статутом ООН, і ми маємо право допомагати їм у відстоюванні цього права. Звичайно, завжди є ризик ескалації. Тому так важливо посилити військову присутність НАТО у східній частині Альянсу", - зазначив Столтенберг.

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