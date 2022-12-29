Помер військовий з Волині Олександр Шарко
Сьогодні, 10:56
Під час несення військової служби 23 січня 2023 року зупинилося серце жителя Устилузької громади Шарка Олександра Володимировича.
Про це повідомили у Володимирській районній раді.
Чин похорону Олександра Шарка відбудеться сьогодні, 25 січня о 11.00 годині с.П’ятидні.
"Просимо жителів громади гідно провести вірного сина України, нашого земляка, долучившись до коридору шани.
Вшануймо гідно пам'ять Героя, який віддав життя за нашу свободу та незалежність!" - пишуть у райраді.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Володимирській районній раді.
Чин похорону Олександра Шарка відбудеться сьогодні, 25 січня о 11.00 годині с.П’ятидні.
"Просимо жителів громади гідно провести вірного сина України, нашого земляка, долучившись до коридору шани.
Вшануймо гідно пам'ять Героя, який віддав життя за нашу свободу та незалежність!" - пишуть у райраді.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер військовий з Волині Олександр Шарко
Сьогодні, 10:56
Надання Україні західними державами танків допоможе завдати поразки армії РФ і визволити українські території, – ISW
Сьогодні, 10:43
На Волині за добу виявили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин
Сьогодні, 10:35
Медіа