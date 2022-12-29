Помер військовий з Волині Олександр Шарко

Помер військовий з Волині Олександр Шарко
Під час несення військової служби 23 січня 2023 року зупинилося серце жителя Устилузької громади Шарка Олександра Володимировича.

Про це повідомили у Володимирській районній раді.

Чин похорону Олександра Шарка відбудеться сьогодні, 25 січня о 11.00 годині с.П’ятидні.

"Просимо жителів громади гідно провести вірного сина України, нашого земляка, долучившись до коридору шани.

Вшануймо гідно пам'ять Героя, який віддав життя за нашу свободу та незалежність!" - пишуть у райраді.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Шарко, помер, військовий, Устилузька громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В НАТО виключили участь у війні: не відправлятимуть Україні ні військ, ні літаків
Сьогодні, 11:23
Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО
Сьогодні, 11:10
Помер військовий з Волині Олександр Шарко
Сьогодні, 10:56
Надання Україні західними державами танків допоможе завдати поразки армії РФ і визволити українські території, – ISW
Сьогодні, 10:43
На Волині за добу виявили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
На Донеччині зупинилося серце військового з Волині На Донеччині зупинилося серце військового з Волині
17 січень, 14:10
Воював з 2015 року: помер айдарівець з Волині Олексій Зінченко Воював з 2015 року: помер айдарівець з Волині Олексій Зінченко
12 січень, 15:56
У лікарні помер волинянин Олексій Аврамук, який отримав поранення біля Бахмута У лікарні помер волинянин Олексій Аврамук, який отримав поранення біля Бахмута
29 грудень, 2022, 11:38
Захищаючи України, помер військовий з Волині Іван Круглій Захищаючи України, помер військовий з Волині Іван Круглій
26 грудень, 2022, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В НАТО виключили участь у війні: не відправлятимуть Україні ні військ, ні літаків
Сьогодні, 11:23
 0
Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
Помер військовий з Волині Олександр Шарко
Сьогодні, 10:56
 0
Надання Україні західними державами танків допоможе завдати поразки армії РФ і визволити українські території, – ISW
Сьогодні, 10:43
 0
На Волині за добу виявили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин
Сьогодні, 10:35
 0
Медіа
відео
1/8