Помер військовий з Волині Олександр Шарко

Шарка Олександра Володимировича.



Про це



Чин похорону Олександра Шарка відбудеться сьогодні, 25 січня о 11.00 годині с.П’ятидні.



"Просимо жителів громади гідно провести вірного сина України, нашого земляка, долучившись до коридору шани.



Вшануймо гідно пам'ять Героя, який віддав життя за нашу свободу та незалежність!" - пишуть у райраді.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час несення військової служби 23 січня 2023 року зупинилося серце жителя Устилузької громадиПро це повідомили у Володимирській районній раді.Чин похорону Олександра Шарка відбудеться сьогодні, 25 січня о 11.00 годині с.П’ятидні."Просимо жителів громади гідно провести вірного сина України, нашого земляка, долучившись до коридору шани.Вшануймо гідно пам'ять Героя, який віддав життя за нашу свободу та незалежність!" - пишуть у райраді.

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