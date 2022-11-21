Ціни на які продукти будуть рости: пояснення експерта





Про це Олег Пендзин.



За словами Пендзина, перед святами ціни трохи йдуть вгору, особливо на ті речі, які є в максимальному попиті.



“Було багато свят, люди закупалися м'ясом. Традиційно ми їмо м’яса не дуже багато зараз. І чим ми стаємо бідніші — а за минулий рік ми стали бідніші практично на чверть, реальні доходи впали — ми менше їмо м’яса і менше їмо хліба і картоплі”, — пояснив Пендзин.



За його словами, зараз ціна на м’ясо трохи відкотилася вниз.



“Це є ознакою того, що передсвятковий ажіотаж закінчився. Ми трохи м’ясця поїли, зараз ми повертаємося до нормального життя. І це нормальне життя у нас з вами економне”, — сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.



Він розповів, що раціональна норма споживання м’яса — 90 кг на душу населення в рік. Українці до активної фази бойових дій їли 67-68 кг.



“Зараз їмо на рівні 64 кг. В середньому ми зменшили загальний обсяг споживання м’яса, і це об’єктивна річ, бо воно дороге. При чому ми більше їмо курятину — 55-56 % в раціоні, тому що вона дешевша. Водночас яловичини дуже мало, хоча європейці 50% яловичини їдять. А в нас вона 15-18% в структурі нашого м’ясного кошика. Тож, ці речі притаманні ситуації, при якій реальні доходи населення падають”, — зазначив Пендзин.



За його словами, в Україні була традиційно велика динаміка цін на овочі ще до активної фази бойових дій. Традиційно збирали овочі восени, закладали їх в овочесховища. Через проблему зберігання великий обсяг згнивав. І був традиційно достатньо великий ріст цін на овочі аж до першої появи з відкритого грунту овочів нового врожаю.



“І, попри те, що Херсон активно постачав, наприклад, цибулю, в нас традиційно завжди Казахстан імпорт в березні давав достатньо великий обсяг цибулі. Цього року вже їде імпорт цибулі з Польщі, Туреччини. А все, що їде по імпорту, є дорожчим”, — пояснив економіст.



За його словами, на сьогодні є ріст цін на цибулю як мінімум у 2.5 рази по відношенню до цифр минулого року.



“Крім цього ще інфляція нам “допомогла”. 27% інфляції за минулий рік. І оця тенденція буде зберігатися”, — сказав Пендзин.



Тож ціни на овочі будуть рости. При цьому вони будуть стримуватися платоспроможним попитом населення.



“Але овочі традиційно є дешеві. І коли ми говоримо, що трохи відмовляємося від м’яса, то ми потихеньку переходимо на крупи, тікаємо в хліб, в овочі. Таким чином, заміщуючі висококалорійні продукти тим, що є об’єктивно дешевшим”, — пояснив Пендзин.



Структура споживчого кошика змінюється в бік здешевлення тих продуктів, якими його наповнюють.



“І овочі є тим класичним замінником, який наповнює наш продовольчий кошик. Тому об’єктивно маємо ріст цін на овочі. Традиційно різниця цін на овочі, приміром, жовтня і квітня — в середньому 70-80%. Плюс 50-60% до цін жовтня цього року треба чекати”, — сказав Пендзин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зниження цін на м’ясо пов’язане із завершенням передсвяткового ажіотажу. Водночас, ціни на овочі будуть рости, пояснив він.Про це Суспільному в ефірі єдиного телемарафону повідомив виконавчий директор Економічного дискусійного клубуЗа словами Пендзина, перед святами ціни трохи йдуть вгору, особливо на ті речі, які є в максимальному попиті.“Було багато свят, люди закупалися м'ясом. Традиційно ми їмо м’яса не дуже багато зараз. І чим ми стаємо бідніші — а за минулий рік ми стали бідніші практично на чверть, реальні доходи впали — ми менше їмо м’яса і менше їмо хліба і картоплі”, — пояснив Пендзин.За його словами, зараз“Це є ознакою того, що передсвятковий ажіотаж закінчився. Ми трохи м’ясця поїли, зараз ми повертаємося до нормального життя. І це нормальне життя у нас з вами економне”, — сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.Він розповів, що раціональна норма споживання м’яса — 90 кг на душу населення в рік. Українці до активної фази бойових дій їли 67-68 кг.“Зараз їмо на рівні 64 кг. В середньому ми зменшили загальний обсяг споживання м’яса, і це об’єктивна річ, бо воно дороге. При чому ми більше їмо курятину — 55-56 % в раціоні, тому що вона дешевша. Водночас яловичини дуже мало, хоча європейці 50% яловичини їдять. А в нас вона 15-18% в структурі нашого м’ясного кошика. Тож, ці речі притаманні ситуації, при якій реальні доходи населення падають”, — зазначив Пендзин.За його словами, в Україні була традиційно велика динаміка цін на овочі ще до активної фази бойових дій. Традиційно збирали овочі восени, закладали їх в овочесховища. Через проблему зберігання великий обсяг згнивав. І був традиційно достатньо великий ріст цін на овочі аж до першої появи з відкритого грунту овочів нового врожаю.“І, попри те, що Херсон активно постачав, наприклад, цибулю, в нас традиційно завжди Казахстан імпорт в березні давав достатньо великий обсяг цибулі. Цього року вже їде імпорт цибулі з Польщі, Туреччини. А все, що їде по імпорту, є дорожчим”, — пояснив економіст.За його словами, на сьогодні є ріст цін на цибулю як мінімум у 2.5 рази по відношенню до цифр минулого року.“Крім цього ще інфляція нам “допомогла”. 27% інфляції за минулий рік. І оця тенденція буде зберігатися”, — сказав Пендзин.Тож ціни на овочі будуть рости. При цьому вони будуть стримуватися платоспроможним попитом населення.“Але овочі традиційно є дешеві. І коли ми говоримо, що трохи відмовляємося від м’яса, то ми потихеньку переходимо на крупи, тікаємо в хліб, в овочі. Таким чином, заміщуючі висококалорійні продукти тим, що є об’єктивно дешевшим”, — пояснив Пендзин.Структура споживчого кошика змінюється в бік здешевлення тих продуктів, якими його наповнюють.“І овочі є тим класичним замінником, який наповнює наш продовольчий кошик. Тому об’єктивно маємо ріст цін на овочі. Традиційно різниця цін на овочі, приміром, жовтня і квітня — в середньому 70-80%. Плюс 50-60% до цін жовтня цього року треба чекати”, — сказав Пендзин.

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