25 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні в української журналістки, письменниці, літературного критика, членкині Національної спілки журналістів України Жанни Куяви (на фото).
Бажаємо іменинниці здоров’я, любові й радості від життя.
25 січня – день пам’яті Святої мучениці Тетяни.
25 січня 1979 року звання почесного лучанина за заслуги в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками на території Луцька і Волині було присвоєне Петрові Вашуріну.
Він був начальником штабу гвардійського Червонопрапорного Житомирського кавалерійського корпусу імені Раднаркому України.
Звання почесного лучанина Вашуріну тоді присвоїли з нагоди 35-ї річниці визволення міста Луцька.
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Бажаємо іменинниці здоров’я, любові й радості від життя.
25 січня – день пам’яті Святої мучениці Тетяни.
25 січня 1979 року звання почесного лучанина за заслуги в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками на території Луцька і Волині було присвоєне Петрові Вашуріну.
Він був начальником штабу гвардійського Червонопрапорного Житомирського кавалерійського корпусу імені Раднаркому України.
Звання почесного лучанина Вашуріну тоді присвоїли з нагоди 35-ї річниці визволення міста Луцька.
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