Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ

Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ
Спільними зусиллями працівників культури, артистів аматорів та знаних в області ансамблів Підгайцівської громади, для допомоги Збройним силам України зібрали 105 540 гривень.

Про це повідомили у Підгайцівській громаді.

Упродовж двох тижнів у сільських будинках культури та клубах Центр культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради провів 11 концертів після яких глядачі могли зробити свій внесок у перемогу, вкинувши гроші у скриньку для збору коштів.

У різдвяних концертах взяли участь кілька сотень учасників різного віку, адже на сцену виходили й маленькі артисти, яких підготували до виступу вихователі дитсадків, і більш досвідчені учасники вокальних та хореографічних гуртків при будинках культури, солісти церковних та освітянських хорів, аматорські колективи народної пісні та шанований на Волині Заслужений народний ансамбль пісні та танцю України «Колос».
Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ

У найвіддаленіших селах громади будинки культури ледве вміщали усіх глядачів. Трепетні патріотичні вірші, українська пісня викликали то сум, то радість, то сльози. Найменші учасники милували талантами та дитячою безпосередністю, юні таланти вражали акторською майстерністю та силою голосу, традиційно кожен концерт завершувався спільним виконанням колядки.

За словами заступника Підгайцівського сільського голови Валентина Приходька, організовуючи концерти, працівники культури в першу чергу хотіли підбадьорити місцевих мешканців, додати різдвяного настрою, підтримати піснею та відчуттям єдності. Бо що зараз найбільше гуртує людей – спільні дії, направлені на перемогу та допомогу військовослужбовцям, які боронять наш край та Україну у горнилі війни.
Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ

Директорка Центру культури, туризму, молоді та спорту Тетяна Ковжук вдячна усім учасникам концертів за активну громадянську позицію, професіоналізм, завзяття та натхнення, з яким готувалися та виступали артисти. Окрема подяка людям, які прийшли підтримати аматорів сільської сцени та донатили в підтримку ЗСУ.
Куди підуть зібрані кошти, поки не анонсують. Кажуть, що вирішили порадитись з військовими та закрити якусь із їхніх потреб.
Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ
Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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