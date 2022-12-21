Поліція досі не встановила причин пожежі на Центральному ринку Луцька
Сьогодні, 15:20
У кримінальній справі щодо пожежі, яка сталась 15-го грудня у павільйоні Центрального ринку Луцька, досі немає підозрюваних. Правоохоронці досі не встановили й суми заподіяних збитків. Слідство перевіряє декілька версій виникнення пожежі – проводяться експертизи.
Про це «Силі правди» повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Волинської області.
Як зазначено у відповіді на запит, досудове розслідування у кримінальній справі триває, підозра жодній людині поки не оголошена:
«Станом на 23 січня не встановлено суму матеріальних збитків – немає офіційних підтверджуючих документів від юридичної особи – власника майна. В ході слідства перевіряється декілька версій виникнення пожежі. Призначено ряд досудових експертиз, які перебувають на стадії виконання», – йдеться у відповіді правоохоронців на запит «Сили правди».
Надати відомості щодо того, чи було застраховане майно, яке було пошкоджено внаслідок пожежі, поліція також не може, бо не має такої інформації.
Нагадаємо, пожежа у головному павільйоні Центрального ринку виникла 15-го грудня 2022 року вночі. Її гасили понад годину, перед приїздом рятувальників, за свідченнями деяких очевидців, лунали вибухи. Того ж дня начальник Луцького районного управління ДСНС Руслан Безека прокоментував, що поліція має три доби на розслідування причин пожежі.
Напередодні місцеві ЗМІ писали, що у деяких підприємців, які торгували в павільйоні, разом із майном, згоріли всі накладні та дозвільні документи, в деяких – не було страхування.
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Про це «Силі правди» повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Волинської області.
Як зазначено у відповіді на запит, досудове розслідування у кримінальній справі триває, підозра жодній людині поки не оголошена:
«Станом на 23 січня не встановлено суму матеріальних збитків – немає офіційних підтверджуючих документів від юридичної особи – власника майна. В ході слідства перевіряється декілька версій виникнення пожежі. Призначено ряд досудових експертиз, які перебувають на стадії виконання», – йдеться у відповіді правоохоронців на запит «Сили правди».
Надати відомості щодо того, чи було застраховане майно, яке було пошкоджено внаслідок пожежі, поліція також не може, бо не має такої інформації.
Нагадаємо, пожежа у головному павільйоні Центрального ринку виникла 15-го грудня 2022 року вночі. Її гасили понад годину, перед приїздом рятувальників, за свідченнями деяких очевидців, лунали вибухи. Того ж дня начальник Луцького районного управління ДСНС Руслан Безека прокоментував, що поліція має три доби на розслідування причин пожежі.
Напередодні місцеві ЗМІ писали, що у деяких підприємців, які торгували в павільйоні, разом із майном, згоріли всі накладні та дозвільні документи, в деяких – не було страхування.
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