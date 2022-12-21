Поліція досі не встановила причин пожежі на Центральному ринку Луцька





Про це



Як зазначено у відповіді на запит, досудове розслідування у кримінальній справі триває, підозра жодній людині поки не оголошена:



«Станом на 23 січня не встановлено суму матеріальних збитків – немає офіційних підтверджуючих документів від юридичної особи – власника майна. В ході слідства перевіряється декілька версій виникнення пожежі. Призначено ряд досудових експертиз, які перебувають на стадії виконання», – йдеться у відповіді правоохоронців на запит «Сили правди».



Надати відомості щодо того, чи було застраховане майно, яке було пошкоджено внаслідок пожежі, поліція також не може, бо не має такої інформації.



Нагадаємо,



Напередодні місцеві ЗМІ писали, що у деяких підприємців, які торгували в павільйоні, разом із майном, згоріли всі накладні та дозвільні документи, в деяких – не було страхування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У кримінальній справі щодо пожежі, яка сталась 15-го грудня у павільйоні Центрального ринку Луцька, досі немає підозрюваних. Правоохоронці досі не встановили й суми заподіяних збитків. Слідство перевіряє декілька версій виникнення пожежі – проводяться експертизи.Про це «Силі правди» повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Волинської області.Як зазначено у відповіді на запит, досудове розслідування у кримінальній справі триває, підозра жодній людині поки не оголошена:«Станом на 23 січня не встановлено суму матеріальних збитків – немає офіційних підтверджуючих документів від юридичної особи – власника майна. В ході слідства перевіряється декілька версій виникнення пожежі. Призначено ряд досудових експертиз, які перебувають на стадії виконання», – йдеться у відповіді правоохоронців на запит «Сили правди».Надати відомості щодо того, чи було застраховане майно, яке було пошкоджено внаслідок пожежі, поліція також не може, бо не має такої інформації.Нагадаємо, пожежа у головному павільйоні Центрального ринку виникла 15-го грудня 2022 року вночі . Її гасили понад годину, перед приїздом рятувальників, за свідченнями деяких очевидців, лунали вибухи. Того ж дня начальник Луцького районного управління ДСНС Руслан Безека прокоментував, що поліція має три доби на розслідування причин пожежі.Напередодні місцеві ЗМІ писали, що у деяких підприємців, які торгували в павільйоні, разом із майном, згоріли всі накладні та дозвільні документи, в деяких – не було страхування.

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