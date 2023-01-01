Україна отримає від Європи 80 танків Leopard





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Німецьке видання зазначає, що загалом Європа планує передати Україні два батальйони сучасних танків, у кожному з яких буде по 40 одиниць. Ще один батальйон з танків Abrams готує США.



"Відповідно, німці беруть участь (у коаліції - ред.) з ротою танків Leopard 2A6 у батальйоні, в який, як кажуть, фіни, іспанці та голландці також вносять танки цієї моделі. Поляки та норвежці збирають другий батальйон "Леопардів" типу 2А4. Повідомляється, що третій батальйон прибуде з США з приблизно 30 основними бойовими танками M1 Abrams, хоча офіційно про це ще не було оголошено", - зазначає видання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard. При цьому німецькі танки надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця березня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.Німецьке видання зазначає, що загалом Європа планує передати Україні два батальйони сучасних танків, у кожному з яких буде по 40 одиниць. Ще один батальйон з танків Abrams готує США."Відповідно, німці беруть участь (у коаліції - ред.) з ротою танків Leopard 2A6 у батальйоні, в який, як кажуть, фіни, іспанці та голландці також вносять танки цієї моделі. Поляки та норвежці збирають другий батальйон "Леопардів" типу 2А4. Повідомляється, що третій батальйон прибуде з США з приблизно 30 основними бойовими танками M1 Abrams, хоча офіційно про це ще не було оголошено", - зазначає видання.

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