Україна отримає від Європи 80 танків Leopard

Україна отримає від Європи 80 танків Leopard
Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard. При цьому німецькі танки надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Німецьке видання зазначає, що загалом Європа планує передати Україні два батальйони сучасних танків, у кожному з яких буде по 40 одиниць. Ще один батальйон з танків Abrams готує США.

"Відповідно, німці беруть участь (у коаліції - ред.) з ротою танків Leopard 2A6 у батальйоні, в який, як кажуть, фіни, іспанці та голландці також вносять танки цієї моделі. Поляки та норвежці збирають другий батальйон "Леопардів" типу 2А4. Повідомляється, що третій батальйон прибуде з США з приблизно 30 основними бойовими танками M1 Abrams, хоча офіційно про це ще не було оголошено", - зазначає видання.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: танки, Європа, Україна Leopard
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині помер волинянин Юрій Бедарев
Сьогодні, 14:55
В «Устилузі» жінка намагалася за 1 800 доларів «купити» виїзд за кордон для свого чоловіка
Сьогодні, 14:38
Україна отримає від Європи 80 танків Leopard
Сьогодні, 14:24
Дівчинка, яку збив легковик у Торчині, перебуває у важкому стані в реанімації
Сьогодні, 14:05
Біля луцького ТЦ трапилася аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія готові передати Україні танки, – Зеленський Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія готові передати Україні танки, – Зеленський
20 січень, 07:33
Перші танки Leopard надійдуть до України за три місяці, – міністр оборони Німеччини Перші танки Leopard надійдуть до України за три місяці, – міністр оборони Німеччини
Сьогодні, 15:30
Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard, – Spiegel Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard, – Spiegel
24 січень, 22:30
Невдовзі Німеччина ухвалить рішення щодо танків Україні Невдовзі Німеччина ухвалить рішення щодо танків Україні
23 січень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ
Сьогодні, 15:49
 0
Перші танки Leopard надійдуть до України за три місяці, – міністр оборони Німеччини
Сьогодні, 15:30
 0
Поліція досі не встановила причин пожежі на Центральному ринку Луцька
Сьогодні, 15:20
 0
У Луцьку перейменували вулиці та назвали сквери
Сьогодні, 15:11
 0
На Харківщині помер волинянин Юрій Бедарев
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8