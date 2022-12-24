Біля луцького ТЦ трапилася аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:55
У Луцьку на вулиці Ріненській сталась аварія за участі двох легковиків.
Про це повідомляє ВолиньUA з посиланням на очевидців.
Зазначають, що близько 12:30 на світлофорі біля ТЦ «Імідж» не поділили дорогу дві автівки - одна наздогнала іншу.
На вулиці - ускладнений рух. На місці працюють патрульні.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє ВолиньUA з посиланням на очевидців.
Зазначають, що близько 12:30 на світлофорі біля ТЦ «Імідж» не поділили дорогу дві автівки - одна наздогнала іншу.
На вулиці - ускладнений рух. На місці працюють патрульні.
Деталі - згодом.
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