Біля луцького ТЦ трапилася аварія. ФОТО

Біля луцького ТЦ трапилася аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ріненській сталась аварія за участі двох легковиків.

Про це повідомляє ВолиньUA з посиланням на очевидців.

Зазначають, що близько 12:30 на світлофорі біля ТЦ «Імідж» не поділили дорогу дві автівки - одна наздогнала іншу.

На вулиці - ускладнений рух. На місці працюють патрульні.

Деталі - згодом.
Біля луцького ТЦ трапилася аварія. ФОТО

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Теги: ТЦ, аварія, Луцьк
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