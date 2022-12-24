Біля луцького ТЦ трапилася аварія. ФОТО





Про це повідомляє



Зазначають, що близько 12:30 на світлофорі біля ТЦ «Імідж» не поділили дорогу дві автівки - одна наздогнала іншу.



На вулиці - ускладнений рух. На місці працюють патрульні.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Ріненській сталась аварія за участі двох легковиків.Про це повідомляє ВолиньUA з посиланням на очевидців.Зазначають, що близько 12:30 на світлофорі біля ТЦ «Імідж» не поділили дорогу дві автівки - одна наздогнала іншу.На вулиці - ускладнений рух. На місці працюють патрульні.Деталі - згодом.

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