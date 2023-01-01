ЗСУ відступили із Соледара





Про це Сергій Череватий.



"Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледару і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Оборонці Соледару створили справжній подвиг не зважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах", - повідомив Череватий.



Росіяни ще 10 січня почали заявляти, що повністю заволоділи Соледаром. Згодом, 13 січня, про повне захоплення містечка відзвітувало російське міністерство оборони. Український Генштаб цю інформацію спростовував і заявляв, що там точаться бої.



Російська армія почала просування на Бахмут ще влітку 2022 року, в наступі активну участь брали бійці приватної військової компанії "Вагнер". Проте захопити це велике місто росіяни так і не змогли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України повністю відійшли від населеного пункту Соледар Донецької області.Про це ВВС News Україна повідомив речник східного угруповання ЗСУ"Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледару і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Оборонці Соледару створили справжній подвиг не зважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах", - повідомив Череватий.Росіяни ще 10 січня почали заявляти, що повністю заволоділи Соледаром. Згодом, 13 січня, про повне захоплення містечка відзвітувало російське міністерство оборони. Український Генштаб цю інформацію спростовував і заявляв, що там точаться бої.Російська армія почала просування на Бахмут ще влітку 2022 року, в наступі активну участь брали бійці приватної військової компанії "Вагнер". Проте захопити це велике місто росіяни так і не змогли.

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