ЗСУ відступили із Соледара

ЗСУ відступили із Соледара
Збройні сили України повністю відійшли від населеного пункту Соледар Донецької області.

Про це ВВС News Україна повідомив речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледару і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Оборонці Соледару створили справжній подвиг не зважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах", - повідомив Череватий.

Росіяни ще 10 січня почали заявляти, що повністю заволоділи Соледаром. Згодом, 13 січня, про повне захоплення містечка відзвітувало російське міністерство оборони. Український Генштаб цю інформацію спростовував і заявляв, що там точаться бої.

Російська армія почала просування на Бахмут ще влітку 2022 року, в наступі активну участь брали бійці приватної військової компанії "Вагнер". Проте захопити це велике місто росіяни так і не змогли.

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Теги: Соледар, ЗСУ
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