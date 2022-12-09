У Луцьку чоловік «здав» патрульним людей, які шукали наркотики. ФОТО

У Луцьку чоловік «здав» патрульним людей, які шукали наркотики. ФОТО
Сьогодні, 25 січня, під час патрулювання до інспекторів звернувся громадянин, який розповів про двох чоловіків, які, ймовірно, шукають наркотичні речовини та, можливо, мають їх при собі.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Заявник надав поліцейським фото цих осіб та наголосив на тому, що вже неодноразово бачив, як вони шукають наркотичні речовини на одній із вулиць міста.

Патрульні передали опис чоловіків усім екіпажам. Згодом схожих за орієнтуванням громадян інспектори виявили на вулиці Соборності.
У Луцьку чоловік «здав» патрульним людей, які шукали наркотики. ФОТО

Згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» охоронці правопорядку провели поверхневу перевірку. Під час неї виявили порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну та прилади для її вживання.

Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

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Теги: наркотики, закладки, Луцьк, патрульна поліція
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