Україна отримає від Німеччини 10 тисяч Starlink

Україна отримає від Німеччини 10 тисяч Starlink
Україна отримає 10 тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink від Німеччини наступного місяця.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр розповів, що дав інтерв`ю німецьким журналістам видання Die Zeit. Тема розмови - технологічний фронт війни.

"Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч Старлінків" , - сказав Михайло Федоров.

Також міністр цифрової трансформації зазначив, що термінали наійдуть в Україну вже в лютому.

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Теги: Україна, допомога, Німеччина, Starlink
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