Україна отримає від Німеччини 10 тисяч Starlink
Сьогодні, 06:31
Україна отримає 10 тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink від Німеччини наступного місяця.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр розповів, що дав інтерв`ю німецьким журналістам видання Die Zeit. Тема розмови - технологічний фронт війни.
"Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч Старлінків" , - сказав Михайло Федоров.
Також міністр цифрової трансформації зазначив, що термінали наійдуть в Україну вже в лютому.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр розповів, що дав інтерв`ю німецьким журналістам видання Die Zeit. Тема розмови - технологічний фронт війни.
"Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч Старлінків" , - сказав Михайло Федоров.
Також міністр цифрової трансформації зазначив, що термінали наійдуть в Україну вже в лютому.
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