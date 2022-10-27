Україна отримає від Німеччини 10 тисяч Starlink





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Міністр розповів, що дав інтерв`ю німецьким журналістам видання Die Zeit. Тема розмови - технологічний фронт війни.



"Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч Старлінків" , - сказав Михайло Федоров.



Також міністр цифрової трансформації зазначив, що термінали наійдуть в Україну вже в лютому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна отримає 10 тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink від Німеччини наступного місяця.Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїМіністр розповів, що дав інтерв`ю німецьким журналістам видання Die Zeit. Тема розмови - технологічний фронт війни."Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч Старлінків" , - сказав Михайло Федоров.Також міністр цифрової трансформації зазначив, що термінали наійдуть в Україну вже в лютому.

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