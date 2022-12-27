У місті на Волині відкрили цех, на якому шитимуть військову амуніцію

У місті на Волині відкрили цех, на якому шитимуть військову амуніцію
У місті Рожище - нове виробництво. 25 січня відбулося освячення нового швейного цеху, який незабаром розпочне свою роботу.

Нове виробництво у цей непростий час на рожищенщині започаткувало луцьке підприємсто ТзОВ «Чарівниця» ЛТД, що має понад тридцятилітню історію, - повідомили у Рожищенському управлінні Луцької філії обласного центру зайнятості.

Підприємство спеціалізується на пошитті високоякісної військової амуніції, якої нині так потребують наші захисники. За словами директора підприємства Анатолія Чубая, все це нові робочі місця із достойною заробітною платою для жителів громади.

Нині триває набір на роботу за професією «швачка». Майбутнім працівникам гарантують офіційне працевлаштування, гідну заробітну плату, безпечні умови праці та повний пакет соціальних гарантій, передбачених законодавством.

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Теги: Волинь, Рожище, цех
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