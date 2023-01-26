Росія запустила по Україні понад 30 ракет, – Повітряні сили





Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного марафону, пише



"Близько 6 Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з'являтися у різних областях. Працює протиповітряна оборона. Так, були вибухи у кількох областях, зокрема, на Вінниччині. Зрозуміло, що потрібно залишатися в укриттях", - йдеться в повідомленні.



За словами Ігната, ворог наразі зосередився на центральній частині України, але все може змінитися. Також він нагадав, що в Чорному морі стоять ворожі носії крилатих ракет "Калібр", тож не варто виключати ще більш масованої атаки окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 26 січня в Україні працює протиповітряна оборона через ракетну атаку росіян, загалом, за даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні понад 30 ракет.Про це повідомив речник Повітряних силв ефірі національного марафону, пише Українська правда "Близько 6 Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з'являтися у різних областях. Працює протиповітряна оборона. Так, були вибухи у кількох областях, зокрема, на Вінниччині. Зрозуміло, що потрібно залишатися в укриттях", - йдеться в повідомленні.За словами Ігната, ворог наразі зосередився на центральній частині України, але все може змінитися. Також він нагадав, що в Чорному морі стоять ворожі носії крилатих ракет "Калібр", тож не варто виключати ще більш масованої атаки окупантів.

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