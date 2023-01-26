Росія запустила по Україні понад 30 ракет, – Повітряні сили
Сьогодні, 09:45
Вранці 26 січня в Україні працює протиповітряна оборона через ракетну атаку росіян, загалом, за даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні понад 30 ракет.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного марафону, пише Українська правда.
"Близько 6 Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з'являтися у різних областях. Працює протиповітряна оборона. Так, були вибухи у кількох областях, зокрема, на Вінниччині. Зрозуміло, що потрібно залишатися в укриттях", - йдеться в повідомленні.
За словами Ігната, ворог наразі зосередився на центральній частині України, але все може змінитися. Також він нагадав, що в Чорному морі стоять ворожі носії крилатих ракет "Калібр", тож не варто виключати ще більш масованої атаки окупантів.
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Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного марафону, пише Українська правда.
"Близько 6 Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з'являтися у різних областях. Працює протиповітряна оборона. Так, були вибухи у кількох областях, зокрема, на Вінниччині. Зрозуміло, що потрібно залишатися в укриттях", - йдеться в повідомленні.
За словами Ігната, ворог наразі зосередився на центральній частині України, але все може змінитися. Також він нагадав, що в Чорному морі стоять ворожі носії крилатих ракет "Калібр", тож не варто виключати ще більш масованої атаки окупантів.
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