У Києві пролунав вибух, – Кличко. ОНОВЛЕНО





Про це Віталій Кличко.



"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" - написав Кличко.



ОНОВЛЕНО станом на 10.24



Згодом мер столиці повідомив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці.



"Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - зазначив він.



Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.



Також голова Вінницької ОВА Сергій Борзов



"На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Всі оперативні служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві вранці 26 січня під час масштабної повітряної тривоги пролунав вибух.Про це повідомив міський голова Києва"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" - написав Кличко.Згодом мер столиці повідомив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці."Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - зазначив він.Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.Також голова Вінницької ОВА повідомляє про влучання ворожих ракет."На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Всі оперативні служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.

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