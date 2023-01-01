У Києві пролунав вибух, – Кличко. ОНОВЛЕНО

У Києві пролунав вибух, – Кличко. ОНОВЛЕНО
У Києві вранці 26 січня під час масштабної повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" - написав Кличко.

ОНОВЛЕНО станом на 10.24

Згодом мер столиці повідомив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці.

"Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - зазначив він.

Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.

Також голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляє про влучання ворожих ракет.

"На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Всі оперативні служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Росія, Україна, війна
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