У Києві пролунав вибух, – Кличко. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:17
У Києві вранці 26 січня під час масштабної повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" - написав Кличко.
ОНОВЛЕНО станом на 10.24
Згодом мер столиці повідомив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці.
"Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - зазначив він.
Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.
Також голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляє про влучання ворожих ракет.
"На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Всі оперативні служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" - написав Кличко.
ОНОВЛЕНО станом на 10.24
Згодом мер столиці повідомив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці.
"Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - зазначив він.
Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.
Також голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляє про влучання ворожих ракет.
"На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Всі оперативні служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.
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