У Києві внаслідок влучання ракети є загиблий та поранені





Про це



"Голосіївський район. Внаслідок падіння частини ракети є постраждалі. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.



Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що є загиблий.



"В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики", - написав він.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 січня, під час масштабної повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. У Голосіївському районі є постраждалі внаслідок падіння частини ракети.Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації."Голосіївський район. Внаслідок падіння частини ракети є постраждалі. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.Згодом мер столиціповідомив, що є загиблий."В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики", - написав він.Нагадаємо, що сьогодні вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці

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