У Києві внаслідок влучання ракети є загиблий та поранені
Сьогодні, 10:56
Сьогодні, 26 січня, під час масштабної повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. У Голосіївському районі є постраждалі внаслідок падіння частини ракети.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
"Голосіївський район. Внаслідок падіння частини ракети є постраждалі. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що є загиблий.
"В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики", - написав він.
Нагадаємо, що сьогодні вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці.
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Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
"Голосіївський район. Внаслідок падіння частини ракети є постраждалі. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що є загиблий.
"В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики", - написав він.
Нагадаємо, що сьогодні вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці.
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