У Києві внаслідок влучання ракети є загиблий та поранені

У Києві внаслідок влучання ракети є загиблий та поранені
Сьогодні, 26 січня, під час масштабної повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. У Голосіївському районі є постраждалі внаслідок падіння частини ракети.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Голосіївський район. Внаслідок падіння частини ракети є постраждалі. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що є загиблий.

"В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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