У Білорусі завершили підготовку мотострілецької дивізії РФ, – британська розвідка





Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, пише



Її боєздатність, швидше за все, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку, відзначають у розвідці.



“Більшість 2-ї ГМСД зараз перекинута назад до Росії, після чого майже напевно буде знову задіяна в операціях в Україні”, — зазначили британські розвідники.



2-га гвардійська мотострілецька дивізія входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії і зазнала значних втрат на початкових етапах конфлікту, нагадали у британській розвідці. Зараз вона складається переважно з мобілізованого персоналу, який експлуатує стару техніку, взяту зі складу. Її боєздатність, швидше за все, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку.



“Існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для подібної підготовки, і що Росія продовжуватиме цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні”, — йдеться у звіті британських розвідників.



Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія, ймовірно, завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії (ГМСД) в Білорусі, яка проводила навчання з осені 2022 року.Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, пише Суспільне Її боєздатність, швидше за все, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку, відзначають у розвідці.“Більшість 2-ї ГМСД зараз перекинута назад до Росії, після чого майже напевно буде знову задіяна в операціях в Україні”, — зазначили британські розвідники.2-га гвардійська мотострілецька дивізія входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії і зазнала значних втрат на початкових етапах конфлікту, нагадали у британській розвідці. Зараз вона складається переважно з мобілізованого персоналу, який експлуатує стару техніку, взяту зі складу. Її боєздатність, швидше за все, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку.“Існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для подібної підготовки, і що Росія продовжуватиме цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні”, — йдеться у звіті британських розвідників.Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, Росія запустила по Україні понад 30 ракет

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