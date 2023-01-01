У Білорусі завершили підготовку мотострілецької дивізії РФ, – британська розвідка

У Білорусі завершили підготовку мотострілецької дивізії РФ, – британська розвідка
Росія, ймовірно, завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії (ГМСД) в Білорусі, яка проводила навчання з осені 2022 року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, пише Суспільне.

Її боєздатність, швидше за все, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку, відзначають у розвідці.

“Більшість 2-ї ГМСД зараз перекинута назад до Росії, після чого майже напевно буде знову задіяна в операціях в Україні”, — зазначили британські розвідники.

2-га гвардійська мотострілецька дивізія входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії і зазнала значних втрат на початкових етапах конфлікту, нагадали у британській розвідці. Зараз вона складається переважно з мобілізованого персоналу, який експлуатує стару техніку, взяту зі складу. Її боєздатність, швидше за все, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку.

“Існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для подібної підготовки, і що Росія продовжуватиме цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні”, — йдеться у звіті британських розвідників.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, Росія запустила по Україні понад 30 ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна
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