У Білорусі завершили підготовку мотострілецької дивізії РФ, – британська розвідка
Сьогодні, 12:25
Росія, ймовірно, завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії (ГМСД) в Білорусі, яка проводила навчання з осені 2022 року.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, пише Суспільне.
Її боєздатність, швидше за все, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку, відзначають у розвідці.
“Більшість 2-ї ГМСД зараз перекинута назад до Росії, після чого майже напевно буде знову задіяна в операціях в Україні”, — зазначили британські розвідники.
2-га гвардійська мотострілецька дивізія входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії і зазнала значних втрат на початкових етапах конфлікту, нагадали у британській розвідці. Зараз вона складається переважно з мобілізованого персоналу, який експлуатує стару техніку, взяту зі складу. Її боєздатність, швидше за все, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку.
“Існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для подібної підготовки, і що Росія продовжуватиме цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні”, — йдеться у звіті британських розвідників.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, Росія запустила по Україні понад 30 ракет.
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Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, пише Суспільне.
Її боєздатність, швидше за все, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку, відзначають у розвідці.
“Більшість 2-ї ГМСД зараз перекинута назад до Росії, після чого майже напевно буде знову задіяна в операціях в Україні”, — зазначили британські розвідники.
2-га гвардійська мотострілецька дивізія входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії і зазнала значних втрат на початкових етапах конфлікту, нагадали у британській розвідці. Зараз вона складається переважно з мобілізованого персоналу, який експлуатує стару техніку, взяту зі складу. Її боєздатність, швидше за все, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку.
“Існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для подібної підготовки, і що Росія продовжуватиме цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні”, — йдеться у звіті британських розвідників.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, Росія запустила по Україні понад 30 ракет.
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