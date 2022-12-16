У Луцьку на Конякіна водій збив 35-річну пішохідку

У Луцьку на Конякіна водій збив 35-річну пішохідку
25 січня ввечері на вулиці Конякіна 53-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volvo XC 60, допустив наїзд на пішохідку, 35-річну лучанку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Жінка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.

Транспортний засіб вилучили. Водій автомобіля тверезий.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, Конякіна
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