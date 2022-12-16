У Луцьку на Конякіна водій збив 35-річну пішохідку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Жінка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.



Транспортний засіб вилучили. Водій автомобіля тверезий.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 січня ввечері на вулиці Конякіна 53-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volvo XC 60, допустив наїзд на пішохідку, 35-річну лучанку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.Транспортний засіб вилучили. Водій автомобіля тверезий.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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