У Луцьку на Конякіна водій збив 35-річну пішохідку
Сьогодні, 12:29
25 січня ввечері на вулиці Конякіна 53-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volvo XC 60, допустив наїзд на пішохідку, 35-річну лучанку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.
Транспортний засіб вилучили. Водій автомобіля тверезий.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.
Транспортний засіб вилучили. Водій автомобіля тверезий.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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