У Луцьку хворому на цукровий діабет чоловіку викликали рятувальників, аби транспортувати у «швидку»
Сьогодні, 12:15
Ввечері 25 січня луцькі рятувальники транспортували хворого на цукровий діабет.
Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області у Фейсбук.
Рятувальники аварійно рятувального загону спеціального призначення надали допомогу хворій людині на вул. Ветеранів.
Чоловік потребував госпіталізації, отож рятувальники надали під наглядом медиків транспортували потерпілого з 8-о поверху до карети швидкої допомоги.
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Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області у Фейсбук.
Рятувальники аварійно рятувального загону спеціального призначення надали допомогу хворій людині на вул. Ветеранів.
Чоловік потребував госпіталізації, отож рятувальники надали під наглядом медиків транспортували потерпілого з 8-о поверху до карети швидкої допомоги.
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