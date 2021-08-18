У Луцьку хворому на цукровий діабет чоловіку викликали рятувальників, аби транспортувати у «швидку»





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Рятувальники аварійно рятувального загону спеціального призначення надали допомогу хворій людині на вул. Ветеранів.



Чоловік потребував госпіталізації, отож рятувальники надали під наглядом медиків транспортували потерпілого з 8-о поверху до карети швидкої допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 25 січня луцькі рятувальники транспортували хворого на цукровий діабет.Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області у Фейсбук.Рятувальники аварійно рятувального загону спеціального призначення надали допомогу хворій людині на вул. Ветеранів.Чоловік потребував госпіталізації, отож рятувальники надали під наглядом медиків транспортували потерпілого з 8-о поверху до карети швидкої допомоги.

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