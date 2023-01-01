Над Києвом українські військові збили всі 20 російських ракет, – КМВА
Сьогодні, 12:40
У повітряному просторі Києва зафіксували близько 20 ворожих ракет: їх всі збили сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.
"В повітряному просторі Києва було зафіксовано біля 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Дякуємо ППО. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували. Об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі. Інформація уточнюється», - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, сьогодні пролунали вибухи у Дніпровському районі столиці, у Голосіївському – внаслідок російської ракетної атаки загинув чоловік, двоє людей отримали поранення.
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Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.
"В повітряному просторі Києва було зафіксовано біля 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Дякуємо ППО. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували. Об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі. Інформація уточнюється», - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, сьогодні пролунали вибухи у Дніпровському районі столиці, у Голосіївському – внаслідок російської ракетної атаки загинув чоловік, двоє людей отримали поранення.
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