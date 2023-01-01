На Запоріжжі підполковника СБУ викрили на держзраді





Про це



За даними слідства, правоохоронець приховано збирав службову інформацію за результатами оперативно-розшукової діяльності та інформацію, яка становить державну таємницю. Зокрема його цікавили схеми розміщення блокпостів області.



За допомогою особистого мобільного телефону він фотографував документи. У подальшому, використовуючи мессенджер Теlegram та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав інформацію представникам країни-агресора.



Під час обшуків виявлено мобільні телефони, сім-картки російських операторів, грошові кошти, а також інші докази.



Також з’ясовано, що він має зв’язки, у тому числі і родинні, з представниками правоохоронних та державних органів РФ.



Наразі готується повідомлення про підозру, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.



Як повідомили



Встановлено, що після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.



“Сьогодні Служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників - важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів Кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом”, – наголосив очільник Служби безпеки Василь Малюк.



Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу ГУВБ СБУ.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За фактом державної зради викрито та затримано підполковника СБУ одного з обласних управлінь, що межує з тимчасово окупованою територією.Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.За даними слідства, правоохоронець приховано збирав службову інформацію за результатами оперативно-розшукової діяльності та інформацію, яка становить державну таємницю. Зокрема його цікавили схеми розміщення блокпостів області.За допомогою особистого мобільного телефону він фотографував документи. У подальшому, використовуючи мессенджер Теlegram та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав інформацію представникам країни-агресора.Під час обшуків виявлено мобільні телефони, сім-картки російських операторів, грошові кошти, а також інші докази.Також з’ясовано, що він має зв’язки, у тому числі і родинні, з представниками правоохоронних та державних органів РФ.Наразі готується повідомлення про підозру, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.Як повідомили у Службі безпеки , викрили співробітника одного з підрозділів Служби у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.Встановлено, що після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.“Сьогодні Служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників - важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів Кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом”, – наголосив очільник Служби безпекиДосудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу ГУВБ СБУ.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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