Лучанина судитимуть за розбещення малолітніх





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За даними слідства, чоловік, який уже був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, на шлях виправлення не став та вчинив нові такі злочини щодо 11-річної та 10-річної дівчаток в обласному центрі Волині.



Одну дитину нетверезий лучанин заманив у котельню під приводом «погодувати кошеня», а з іншою зайшов в ліфт та одразу заблокував його.



З обома потерпілими чоловік чинив розпусні дії.



Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.



Довідково: санкцією ч.2 ст. 156 КК України за розбещення малолітніх передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 44-річним жителем міста Луцька розбещення малолітніх Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, чоловік, який уже був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, на шлях виправлення не став та вчинив нові такі злочини щодо 11-річної та 10-річної дівчаток в обласному центрі Волині.Одну дитину нетверезий лучанин заманив у котельню під приводом «погодувати кошеня», а з іншою зайшов в ліфт та одразу заблокував його.З обома потерпілими чоловік чинив розпусні дії.Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.санкцією ч.2 ст. 156 КК України за розбещення малолітніх передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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