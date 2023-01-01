Українська ППО збила 47 із 55 ракет росіян, – Залужний

Українська ППО збила 47 із 55 ракет росіян, – Залужний
Держава-терорист РФ сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

"Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!" - написав Залужний.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
По всій Україні після обстрілів ввели аварійні відключення
Сьогодні, 14:38
Волинянка виборола «срібло» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону
Сьогодні, 14:22
Українська ППО збила 47 із 55 ракет росіян, – Залужний
Сьогодні, 14:00
У мережі поширюють фейк, що у Луцьку тиждень не буде води
Сьогодні, 13:31
Лучанина судитимуть за розбещення малолітніх
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
На Запоріжжі підполковника СБУ викрили на держзраді На Запоріжжі підполковника СБУ викрили на держзраді
Сьогодні, 13:00
Над Києвом українські військові збили всі 20 російських ракет, – КМВА Над Києвом українські військові збили всі 20 російських ракет, – КМВА
Сьогодні, 12:40
У Білорусі завершили підготовку мотострілецької дивізії РФ, – британська розвідка У Білорусі завершили підготовку мотострілецької дивізії РФ, – британська розвідка
Сьогодні, 12:25
«На щиті» додому повертається 20-річний Герой з Волині Максим Воробей «На щиті» додому повертається 20-річний Герой з Волині Максим Воробей
Сьогодні, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
По всій Україні після обстрілів ввели аварійні відключення
Сьогодні, 14:38
 0
Волинянка виборола «срібло» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону
Сьогодні, 14:22
 0
Українська ППО збила 47 із 55 ракет росіян, – Залужний
Сьогодні, 14:00
 0
У мережі поширюють фейк, що у Луцьку тиждень не буде води
Сьогодні, 13:31
 0
Лучанина судитимуть за розбещення малолітніх
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8