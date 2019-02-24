Волинянка виборола «срібло» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону

Конашук Богдана здобула ще одну перемогу на чемпіонаті світу - срібну медаль.



Про це



25 січня на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону у Швеції Богдана Конашук подолала біатлонну гонку дистанцією 10 км (УОРА).



Змагання триватимуть до 28 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянказдобула ще одну перемогу на чемпіонаті світу - срібну медаль.Про це повідомили у центрі фізичної культури та спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт".25 січня на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону у Швеції Богдана Конашук подолала біатлонну гонку дистанцією 10 км (УОРА).Змагання триватимуть до 28 січня.

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