Волинянка виборола «срібло» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону

Волинянка виборола «срібло» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону
Волинянка Конашук Богдана здобула ще одну перемогу на чемпіонаті світу - срібну медаль.

Про це повідомили у центрі фізичної культури та спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт".

25 січня на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону у Швеції Богдана Конашук подолала біатлонну гонку дистанцією 10 км (УОРА).

Змагання триватимуть до 28 січня.
Волинянка виборола «срібло» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону

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Теги: Конашук, біатлон, чемпіонат світу, срібна медаль
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