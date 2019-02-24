Волинянка виборола «срібло» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону
Сьогодні, 14:22
Волинянка Конашук Богдана здобула ще одну перемогу на чемпіонаті світу - срібну медаль.
Про це повідомили у центрі фізичної культури та спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт".
25 січня на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону у Швеції Богдана Конашук подолала біатлонну гонку дистанцією 10 км (УОРА).
Змагання триватимуть до 28 січня.
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Про це повідомили у центрі фізичної культури та спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт".
25 січня на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону у Швеції Богдана Конашук подолала біатлонну гонку дистанцією 10 км (УОРА).
Змагання триватимуть до 28 січня.
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