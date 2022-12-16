По всій Україні після обстрілів ввели аварійні відключення

По всій Україні після обстрілів ввели аварійні відключення
Сьогодні, 26 січня, вночі та зранку ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі України.

Про це розповідає Укренерго.

Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено.

Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, на півдні, в тому числі й в Одеській області. По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень.

Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання.

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Теги: аварійні відключення світла
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