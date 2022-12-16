По всій Україні після обстрілів ввели аварійні відключення
Сьогодні, 14:38
Сьогодні, 26 січня, вночі та зранку ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі України.
Про це розповідає Укренерго.
Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено.
Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, на півдні, в тому числі й в Одеській області. По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень.
Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання.
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Про це розповідає Укренерго.
Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено.
Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, на півдні, в тому числі й в Одеській області. По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень.
Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання.
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