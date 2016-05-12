У Князівській бригаді служить «танковий Хемінгуей»

Олександр, якого порівнюють із Ернестом Хемінгуеєм.



Про це



Вражаюча схожість Олександра із Ернестом Хемінгуеєм уже майже рік змушує побратимів і всіх, хто тільки знайомиться з ним, дивуватися, усміхатися, і згадувати твори письменника.



Ернест був на фронтах Першої світової війни водієм, а Сашко – водій-механік танка і знищує ворогів у складі Князівської бригади.



Олександр знає, чим буде займатися після перемоги. Танковий Хемінгуей скаже «Прощавай, зброє!», і за «Річкою, у затінку дерев», наче в «Райському саду», рибалитиме, читаючи «Старий і море», осягаючи «Світанкову правду»...



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