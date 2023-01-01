Росія знову намагалася вдарити по Одеській області, збили ще одну ракету, – ОВА





Про це Максим Марченко.



"Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета випущена з літака. Дякую ППО!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська після масованої атаки знову намагалися вдарити по Одеській області, випустивши ще одну ракету з літака. Однак сили ППО її збили.Про це повідомив голова ОВА"Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета випущена з літака. Дякую ППО!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні

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