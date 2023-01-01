Росія знову намагалася вдарити по Одеській області, збили ще одну ракету, – ОВА

Росія знову намагалася вдарити по Одеській області, збили ще одну ракету, – ОВА
Російські війська після масованої атаки знову намагалися вдарити по Одеській області, випустивши ще одну ракету з літака. Однак сили ППО її збили.

Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко.

"Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета випущена з літака. Дякую ППО!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як видалити інформацію про себе з Інтернету: Google запустила новий інструмент
Сьогодні, 15:55
Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла
Сьогодні, 15:51
Росія знову намагалася вдарити по Одеській області, збили ще одну ракету, – ОВА
Сьогодні, 15:29
У Князівській бригаді служить «танковий Хемінгуей»
Сьогодні, 14:55
По всій Україні після обстрілів ввели аварійні відключення
Сьогодні, 14:38
Схожі новини
Внаслідок масованого удару РФ загинули 11 людей, – ДСНС Внаслідок масованого удару РФ загинули 11 людей, – ДСНС
Сьогодні, 16:07
Українська ППО збила 47 із 55 ракет росіян, – Залужний Українська ППО збила 47 із 55 ракет росіян, – Залужний
Сьогодні, 14:00
На Запоріжжі підполковника СБУ викрили на держзраді На Запоріжжі підполковника СБУ викрили на держзраді
Сьогодні, 13:00
Над Києвом українські військові збили всі 20 російських ракет, – КМВА Над Києвом українські військові збили всі 20 російських ракет, – КМВА
Сьогодні, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Внаслідок масованого удару РФ загинули 11 людей, – ДСНС
Сьогодні, 16:07
 0
Як видалити інформацію про себе з Інтернету: Google запустила новий інструмент
Сьогодні, 15:55
 0
Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла
Сьогодні, 15:51
 0
Росія знову намагалася вдарити по Одеській області, збили ще одну ракету, – ОВА
Сьогодні, 15:29
 0
У Князівській бригаді служить «танковий Хемінгуей»
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8