Як видалити інформацію про себе з Інтернету: Google запустив новий інструмент





Як



Він перенаправляє користувача на сторінку де можна ознайомитись з усіма вашими даними, які доступні наразі у пошуку. На цій же сторінці пояснення, як можна запросити у Google видалити результати пошуку, що містять особисті дані, як то номер телефону, домашню адресу, адресу електронної пошти тощо.



Потрібно вказати, які саме дані ви хочете видалити та вказати причину. Можна зазначити такі:



- Він показує мою особисту контактну інформацію.

- Це показує мій контакт із наміром завдати мені шкоди.

- Він показує іншу особисту інформацію.

- Інформація застаріла.



Після цього Google покаже статус вашого запиту: "Схвалено" або "Виконується". Особисті дані видаляються тільки з пошукового видавання, Google не видаляє її з інших сайтів. Для того, щоб видалити інформацію з цих сайтів, потрібно зв'язатися з хостинговим сайтом безпосередньо. Також можна подати запит на видалення зі сторінки Google, на якій детально описані правила щодо видалення особистої інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Команда Google запустила новий інструмент, який за запитом допоможе видалити дані користувача із результатів пошуку. Вперше Google презентував цей інструмент в травні цього року на конференції I/O.Як повідомляє 9to5Google в застосунку Google на Android з'явився новий пункт меню "Результати про вас" (Results about you), пише ТСН Він перенаправляє користувача на сторінку де можна ознайомитись з усіма вашими даними, які доступні наразі у пошуку. На цій же сторінці пояснення, як можна запросити у Google видалити результати пошуку, що містять особисті дані, як то номер телефону, домашню адресу, адресу електронної пошти тощо.Потрібно вказати, які саме дані ви хочете видалити та вказати причину. Можна зазначити такі:- Він показує мою особисту контактну інформацію.- Це показує мій контакт із наміром завдати мені шкоди.- Він показує іншу особисту інформацію.- Інформація застаріла.Після цього Google покаже статус вашого запиту: "Схвалено" або "Виконується". Особисті дані видаляються тільки з пошукового видавання, Google не видаляє її з інших сайтів. Для того, щоб видалити інформацію з цих сайтів, потрібно зв'язатися з хостинговим сайтом безпосередньо. Також можна подати запит на видалення зі сторінки Google, на якій детально описані правила щодо видалення особистої інформації.

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