На Волині бригади швидкої допомоги отримали 5 реанімобілів. ФОТО
Сьогодні, 16:22
На Волині бригади швидкої допомоги отримали ключі від нових реанімобілів.
Про це йдеться на сторінці Волиньради.
Три спеціалізовані санітарні автомобілі придбали за кошти державного бюджету, ще два – за рахунок відповідального бізнесу.
"Кожна з машин – це практично реанімація на колесах. Усі карети оснащені дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарним обладнанням подачі кисню та портативними апаратами штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.
Керівник волинської «екстренки» Володимир Шмаль повідомив, що 4 з 5 швидких відтепер базуватимуться у віддалених населених пунктах області, зокрема, с. Велика Глуша Любешівського відділення ЕМД; с. Купичів Турійського відділення ЕМД; с. Цміни та селищі Колки Маневицького відділення ЕМД. Один реанімобіль працюватиме в обласному центрі.
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Про це йдеться на сторінці Волиньради.
Три спеціалізовані санітарні автомобілі придбали за кошти державного бюджету, ще два – за рахунок відповідального бізнесу.
"Кожна з машин – це практично реанімація на колесах. Усі карети оснащені дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарним обладнанням подачі кисню та портативними апаратами штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.
Керівник волинської «екстренки» Володимир Шмаль повідомив, що 4 з 5 швидких відтепер базуватимуться у віддалених населених пунктах області, зокрема, с. Велика Глуша Любешівського відділення ЕМД; с. Купичів Турійського відділення ЕМД; с. Цміни та селищі Колки Маневицького відділення ЕМД. Один реанімобіль працюватиме в обласному центрі.
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