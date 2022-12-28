На Волині бригади швидкої допомоги отримали 5 реанімобілів. ФОТО

На Волині бригади швидкої допомоги отримали 5 реанімобілів. ФОТО
На Волині бригади швидкої допомоги отримали ключі від нових реанімобілів.

Про це йдеться на сторінці Волиньради.

Три спеціалізовані санітарні автомобілі придбали за кошти державного бюджету, ще два – за рахунок відповідального бізнесу.

"Кожна з машин – це практично реанімація на колесах. Усі карети оснащені дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарним обладнанням подачі кисню та портативними апаратами штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.
На Волині бригади швидкої допомоги отримали 5 реанімобілів. ФОТО

Керівник волинської «екстренки» Володимир Шмаль повідомив, що 4 з 5 швидких відтепер базуватимуться у віддалених населених пунктах області, зокрема, с. Велика Глуша Любешівського відділення ЕМД; с. Купичів Турійського відділення ЕМД; с. Цміни та селищі Колки Маневицького відділення ЕМД. Один реанімобіль працюватиме в обласному центрі.
На Волині бригади швидкої допомоги отримали 5 реанімобілів. ФОТО
На Волині бригади швидкої допомоги отримали 5 реанімобілів. ФОТО
На Волині бригади швидкої допомоги отримали 5 реанімобілів. ФОТО


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Теги: реанімобілі, Волинь, швидка
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