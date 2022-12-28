На Волині бригади швидкої допомоги отримали 5 реанімобілів. ФОТО





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Три спеціалізовані санітарні автомобілі придбали за кошти державного бюджету, ще два – за рахунок відповідального бізнесу.



"Кожна з машин – це практично реанімація на колесах. Усі карети оснащені дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарним обладнанням подачі кисню та портативними апаратами штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.



Керівник волинської «екстренки» Володимир Шмаль повідомив, що 4 з 5 швидких відтепер базуватимуться у віддалених населених пунктах області, зокрема, с. Велика Глуша Любешівського відділення ЕМД; с. Купичів Турійського відділення ЕМД; с. Цміни та селищі Колки Маневицького відділення ЕМД. Один реанімобіль працюватиме в обласному центрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині бригади швидкої допомоги отримали ключі від нових реанімобілів.Про це йдеться на сторінці Волиньради Три спеціалізовані санітарні автомобілі придбали за кошти державного бюджету, ще два – за рахунок відповідального бізнесу."Кожна з машин – це практично реанімація на колесах. Усі карети оснащені дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарним обладнанням подачі кисню та портативними апаратами штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.Керівник волинської «екстренки»повідомив, що 4 з 5 швидких відтепер базуватимуться у віддалених населених пунктах області, зокрема, с. Велика Глуша Любешівського відділення ЕМД; с. Купичів Турійського відділення ЕМД; с. Цміни та селищі Колки Маневицького відділення ЕМД. Один реанімобіль працюватиме в обласному центрі.

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