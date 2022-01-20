Поїздка Тищенка до Таїланду: нардепа виключили із партії «Слуга народу»
Сьогодні, 16:50
«Слуга народу» збере термінове засідання, аби виключити зі свого складу народного депутата Миколу Тищенка.
Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, пише Слово і Діло.
«Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни», – зазначив він.
Тищенка вже звільнено з посади заступника голови фракції «Слуга народу». Найближчим часом відбудеться засідання фракції, щоб виключити нардепа зі складу.
«Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни», – додав він.
З партії Тищенка також вже виключили, повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
Нагадаємо, народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою. Зустріч запланована на п'ятницю 27 січня в готелі "Novotel" у столиці Таїланду Бангкоці.
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Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, пише Слово і Діло.
«Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни», – зазначив він.
Тищенка вже звільнено з посади заступника голови фракції «Слуга народу». Найближчим часом відбудеться засідання фракції, щоб виключити нардепа зі складу.
«Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни», – додав він.
З партії Тищенка також вже виключили, повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
Нагадаємо, народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою. Зустріч запланована на п'ятницю 27 січня в готелі "Novotel" у столиці Таїланду Бангкоці.
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