У Луцьку ремонтують центральний водогін: коли відновлять водопостачання





Про це розповів Віктор Гуменюк.



З його слів, комунальники міняють засувку великого розміру на магістральному водогоні, яка вже вийшла з ладу.



Комунальники проводять демонтажні та зварювальні роботи, у зв'язку з чим зупинили роботу двох насосних станцій Дубнівського водозабору.



"Фактично все правобережжя було на одній вітці магістрального водогону, який також є в аварійному стані: близько восьми аварій одразу відбулося. Щоб воно далі не рвало і ми могли підготовити мережу проводиться ця заміна", – сказав Віктор Гуменюк.



Мешканці одного з будинків через відключення про запаси води потурбувалися завчасно, – сказала лучанка Алла Бабула. Також завчасно підготували воду й для укриття, яке є під будинком. Жінка говорить: мають бутлі з технічною та питною водою на велику кількість людей.



За період повномасштабного вторгнення росіян до таких умов адаптувалися, – додає Алла Бабула. "Якщо попереджають, що завтра не буде води, то сьогодні треба не спати: приготувати перше, друге і компот. Прийшов – розігрів, добре, що є газ", – каже жінка.



У зв'язку з тимчасовим призупиненням подачі води деякі школи Луцька цього дня перейшли повністю або частково на дистанційне навчання, – зазначив керівник департаменту освіти Віталій Бондар. Скільки саме – не підраховували.



Роботи на водогоні, додав директор комунального підприємства, планують завершити до кінця дня, орієнтовно до 19:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині 26 січня через ремонтні роботи на центральному водопроводі окремі мікрорайони на один день залишилися без водопостачання Про це розповів Суспільному директор "Луцькводоканалу"З його слів, комунальники міняють засувку великого розміру на магістральному водогоні, яка вже вийшла з ладу.Комунальники проводять демонтажні та зварювальні роботи, у зв'язку з чим зупинили роботу двох насосних станцій Дубнівського водозабору."Фактично все правобережжя було на одній вітці магістрального водогону, який також є в аварійному стані: близько восьми аварій одразу відбулося. Щоб воно далі не рвало і ми могли підготовити мережу проводиться ця заміна", – сказав Віктор Гуменюк.Мешканці одного з будинків через відключення про запаси води потурбувалися завчасно, – сказала лучанка Алла Бабула. Також завчасно підготували воду й для укриття, яке є під будинком. Жінка говорить: мають бутлі з технічною та питною водою на велику кількість людей.За період повномасштабного вторгнення росіян до таких умов адаптувалися, – додає Алла Бабула. "Якщо попереджають, що завтра не буде води, то сьогодні треба не спати: приготувати перше, друге і компот. Прийшов – розігрів, добре, що є газ", – каже жінка.У зв'язку з тимчасовим призупиненням подачі води деякі школи Луцька цього дня перейшли повністю або частково на дистанційне навчання, – зазначив керівник департаменту освіти Віталій Бондар. Скільки саме – не підраховували.Роботи на водогоні, додав директор комунального підприємства, планують завершити до кінця дня, орієнтовно до 19:00.

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