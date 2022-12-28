У Луцьку ремонтують центральний водогін: коли відновлять водопостачання

У Луцьку ремонтують центральний водогін: коли відновлять водопостачання
В обласному центрі Волині 26 січня через ремонтні роботи на центральному водопроводі окремі мікрорайони на один день залишилися без водопостачання.

Про це розповів Суспільному директор "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк.

З його слів, комунальники міняють засувку великого розміру на магістральному водогоні, яка вже вийшла з ладу.

Комунальники проводять демонтажні та зварювальні роботи, у зв'язку з чим зупинили роботу двох насосних станцій Дубнівського водозабору.

"Фактично все правобережжя було на одній вітці магістрального водогону, який також є в аварійному стані: близько восьми аварій одразу відбулося. Щоб воно далі не рвало і ми могли підготовити мережу проводиться ця заміна", – сказав Віктор Гуменюк.

Мешканці одного з будинків через відключення про запаси води потурбувалися завчасно, – сказала лучанка Алла Бабула. Також завчасно підготували воду й для укриття, яке є під будинком. Жінка говорить: мають бутлі з технічною та питною водою на велику кількість людей.

За період повномасштабного вторгнення росіян до таких умов адаптувалися, – додає Алла Бабула. "Якщо попереджають, що завтра не буде води, то сьогодні треба не спати: приготувати перше, друге і компот. Прийшов – розігрів, добре, що є газ", – каже жінка.
У Луцьку ремонтують центральний водогін: коли відновлять водопостачання

У зв'язку з тимчасовим призупиненням подачі води деякі школи Луцька цього дня перейшли повністю або частково на дистанційне навчання, – зазначив керівник департаменту освіти Віталій Бондар. Скільки саме – не підраховували.

Роботи на водогоні, додав директор комунального підприємства, планують завершити до кінця дня, орієнтовно до 19:00.
У Луцьку ремонтують центральний водогін: коли відновлять водопостачання

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Теги: Луцьк, вода
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Коментарі 1
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Вже була вода о 16.30 Дякую. Балка.
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