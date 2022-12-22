У Луцьку ввечері патрульні затримали п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 18:23
Днями, напередодні комендантської години, на проспекті Відродження патрульні запинили Mercedes Vito, який в темну пору доби рухався без увімкненого ближнього світла фар. Під час спілкування з керманичем, поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Чоловік визнав, що сів за кермо напідпитку, та погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці події за допомогою приладу Drager. Результат тесту становив 1,73 проміле, що у майже дев'ять разів перевищує допустиму норму.
Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.
В нього також вилучили посвідчення водія.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Чоловік визнав, що сів за кермо напідпитку, та погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці події за допомогою приладу Drager. Результат тесту становив 1,73 проміле, що у майже дев'ять разів перевищує допустиму норму.
Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.
В нього також вилучили посвідчення водія.
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