У Луцьку ввечері патрульні затримали п'яного водія. ВІДЕО

Днями, напередодні комендантської години, на проспекті Відродження патрульні запинили Mercedes Vito, який в темну пору доби рухався без увімкненого ближнього світла фар. Під час спілкування з керманичем, поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.Чоловік визнав, що сів за кермо напідпитку, та погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці події за допомогою приладу Drager. Результат тесту становив 1,73 проміле, що у майже дев'ять разів перевищує допустиму норму.Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.В нього також вилучили посвідчення водія.