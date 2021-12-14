Неповнолітній лучанин Дмитро Рудюк, який збив натовп людей на Соборності, проведе за ґратами 7,5 років

Неповнолітній лучанин Дмитро Рудюк, який збив натовп людей на Соборності, проведе за ґратами 7,5 років
Неповнолітній лучанин Дмитро Рудюк, який вчинив страшну ДТП на проспекті Соборності, отримав вирок. Хлопець проведе за ґратами 7 років 6 місяців.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич.

Вирок виніс Луцький міськрайонний суд сьогодні, 26 січня.

Нагадаємо, на той час ще 16-річний лучанин Дмитро Рудюк у грудні 2021 року на автомобілі Renault Megane, яким заволодів незаконно, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів на швидкості у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські та небайдужі громадяни.

Внаслідок ДТП шестеро людей отримали тілесні ушкодження: у реанімаційному відділенні перебувала лучанка, її син потрапив в обласну дитячу лікарню; ще чотири жінки отримали забої та переломи, однак після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 2 січня 2022 року лучанка Олена Коломійчук, яку збив Рудюк, померла в лікарні.
Неповнолітній лучанин Дмитро Рудюк, який збив натовп людей на Соборності, проведе за ґратами 7,5 років

Окрім аварії, Рудюку інкримінували вчинення розбою. Неповнолітній, застосувавши балончик із сльозогінним газом, відібрав iPhone у потерпілого.

За ці злочини він відбуватиме покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

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Теги: Рудюк, ДТП, Луцьк, смертельна аварія, суд, Соборності
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