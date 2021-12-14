Неповнолітній лучанин Дмитро Рудюк, який збив натовп людей на Соборності, проведе за ґратами 7,5 років

Дмитро Рудюк, який вчинив страшну ДТП на проспекті Соборності, отримав вирок. Хлопець проведе за ґратами 7 років 6 місяців.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич.



Вирок виніс Луцький міськрайонний суд сьогодні, 26 січня.



Нагадаємо, на той час ще 16-річний лучанин Дмитро Рудюк у грудні 2021 року на автомобілі Renault Megane, яким заволодів незаконно, тікаючи від патрульних разом з друзями,



Внаслідок ДТП шестеро людей отримали тілесні ушкодження: у реанімаційному відділенні перебувала лучанка, її син потрапив в обласну дитячу лікарню; ще чотири жінки отримали забої та переломи, однак після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 2 січня 2022 року лучанка Олена Коломійчук, яку збив Рудюк,



Окрім аварії,



За ці злочини він відбуватиме покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.



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