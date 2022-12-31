ЗСУ отримали з Волині портативні зарядні станції Huawei. ФОТО





Про це



Станції були придбані в переддень Нового року за 60 000 гривень, які задонатили працівники Служби автомобільних доріг у Волинській області.



"Такі джерела живлення конче потрібні нашим захисникам, адже в умовах, де відсутнє електропостачання, вони дозволяють підтримувати в зарядженому стані гаджети, від яких залежить ефективність військових. Це мобільні телефони, рації, квадрокоптери, планшети для орієнтації на місцевості та наведення вогню, тепловізори та інші", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба автомобільних доріг у Волинській області передала ЗСУ дві портативні зарядні станції Huawei.Про це розповіли у пресслужбі відомства.Станції були придбані в переддень Нового року за 60 000 гривень, які задонатили працівники Служби автомобільних доріг у Волинській області."Такі джерела живлення конче потрібні нашим захисникам, адже в умовах, де відсутнє електропостачання, вони дозволяють підтримувати в зарядженому стані гаджети, від яких залежить ефективність військових. Це мобільні телефони, рації, квадрокоптери, планшети для орієнтації на місцевості та наведення вогню, тепловізори та інші", - йдеться у повідомленні.

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