Лучанам поступово повертають водопостачання. ФОТО





Про це повідомили у мерії.



Головні насосні станції увімкнено, триває наповнення водою мереж. Водопостачання в оселях мешканців правобережної частини Луцька відновлюється.



На світлинах – кадри з процесу проведення ремонтних робіт, які свідчать про об’ємну і доволі складну роботу, з якими аварійні бригади успішно й оперативно впоралися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комунальне підприємство «Луцькводоканал» завчасно завершило аварійно-відновлювальні роботи на центральному водогоні Дубнівської насосної станції.Про це повідомили у мерії.Головні насосні станції увімкнено, триває наповнення водою мереж. Водопостачання в оселях мешканців правобережної частини Луцька відновлюється.На світлинах – кадри з процесу проведення ремонтних робіт, які свідчать про об’ємну і доволі складну роботу, з якими аварійні бригади успішно й оперативно впоралися.

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