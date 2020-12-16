Лучанам поступово повертають водопостачання. ФОТО
Сьогодні, 18:57
Комунальне підприємство «Луцькводоканал» завчасно завершило аварійно-відновлювальні роботи на центральному водогоні Дубнівської насосної станції.
Про це повідомили у мерії.
Головні насосні станції увімкнено, триває наповнення водою мереж. Водопостачання в оселях мешканців правобережної частини Луцька відновлюється.
На світлинах – кадри з процесу проведення ремонтних робіт, які свідчать про об’ємну і доволі складну роботу, з якими аварійні бригади успішно й оперативно впоралися.
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Про це повідомили у мерії.
Головні насосні станції увімкнено, триває наповнення водою мереж. Водопостачання в оселях мешканців правобережної частини Луцька відновлюється.
На світлинах – кадри з процесу проведення ремонтних робіт, які свідчать про об’ємну і доволі складну роботу, з якими аварійні бригади успішно й оперативно впоралися.
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