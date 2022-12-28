У мережі поширюють фейк, що у Луцьку тиждень не буде води
Сьогодні, 13:31
Усі аварійно-відновлювальні роботи на мережах працівники КП “Луцькводоканал” завершать сьогодні до вечора.
Про це повідомляють у пресслужбі КП "Луцькводоканал".
"Сьогодні соціальними мережами поширюють недостовірну інформацію щодо відсутності водопостачання у Луцьку протягом тижня. Ця інформація не відповідає дійсності, а тими, хто її поширив, уже займаються відповідні органи. Насправді аварійно-відновлювальні роботи відбуваються у плановому порядку і сьогодні будуть завершені, а водопостачання - відновлене. У випадку форс-мажорних ситуацій підприємство надасть додаткові офіційні коментарі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, у правобережній частині Луцька тимчасово буде відсутнє водопостачання.
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Про це повідомляють у пресслужбі КП "Луцькводоканал".
"Сьогодні соціальними мережами поширюють недостовірну інформацію щодо відсутності водопостачання у Луцьку протягом тижня. Ця інформація не відповідає дійсності, а тими, хто її поширив, уже займаються відповідні органи. Насправді аварійно-відновлювальні роботи відбуваються у плановому порядку і сьогодні будуть завершені, а водопостачання - відновлене. У випадку форс-мажорних ситуацій підприємство надасть додаткові офіційні коментарі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, у правобережній частині Луцька тимчасово буде відсутнє водопостачання.
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