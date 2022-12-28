У мережі поширюють фейк, що у Луцьку тиждень не буде води





Про це повідомляють у пресслужбі КП "Луцькводоканал".



"Сьогодні соціальними мережами поширюють недостовірну інформацію щодо відсутності водопостачання у Луцьку протягом тижня. Ця інформація не відповідає дійсності, а тими, хто її поширив, уже займаються відповідні органи. Насправді аварійно-відновлювальні роботи відбуваються у плановому порядку і сьогодні будуть завершені, а водопостачання - відновлене. У випадку форс-мажорних ситуацій підприємство надасть додаткові офіційні коментарі", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня,

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