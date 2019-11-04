Волинянин отримав понад 6 років позбавлення волі за продаж наркотиків

Волинянин отримав понад 6 років позбавлення волі за продаж наркотиків
34-річного волинянина судили за продаж наркотиків.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителем села Переспа Луцького району незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та надання приміщення для незаконного їх вживання.

Доведено, що чоловік продавав охочим канабіс та надавав можливість вживати наркотики у себе в оселі. Готові до вживання наркотичні засоби і пристрій для куріння вилучили правоохоронці під час санкціонованого обшуку за місцем проживання волинянина.

Суд призначив чоловікові покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: Наркотики, волинянин, прокуратура
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