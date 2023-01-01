Допомоги потребує 6-річна дівчинка, яку збила автівка у Луцькому районі

Міла Кунц.



Про це



"Дівчинка зараз в реанімації. Стан важкий. Просимо усіх небайдужих підтримати фінансово сім'ю у цій складній ситуації", - йдеться в повідомленні.



Реквізити мами дівчинки:



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Кунц Галина Петрівна



Нагадаємо, що 25 січня, близько 8 години, у смт Торчин Луцького району

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 січня в Торчині сталася жахлива аварія, у якій серйозно постраждала маленька жителька селищаПро це повідомляють у Торчинській громаді."Дівчинка зараз в реанімації. Стан важкий. Просимо усіх небайдужих підтримати фінансово сім'ю у цій складній ситуації", - йдеться в повідомленні.5168757411505441Нагадаємо, що 25 січня, близько 8 години, у смт Торчин Луцького району водій Daewoo допустив наїзд на 6-річну дитину , яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом.

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