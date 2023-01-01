Допомоги потребує 6-річна дівчинка, яку збила автівка у Луцькому районі
Сьогодні, 16:37
25 січня в Торчині сталася жахлива аварія, у якій серйозно постраждала маленька жителька селища Міла Кунц.
Про це повідомляють у Торчинській громаді.
"Дівчинка зараз в реанімації. Стан важкий. Просимо усіх небайдужих підтримати фінансово сім'ю у цій складній ситуації", - йдеться в повідомленні.
Реквізити мами дівчинки:
5168757411505441
Кунц Галина Петрівна
Нагадаємо, що 25 січня, близько 8 години, у смт Торчин Луцького району водій Daewoo допустив наїзд на 6-річну дитину, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом.
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Про це повідомляють у Торчинській громаді.
"Дівчинка зараз в реанімації. Стан важкий. Просимо усіх небайдужих підтримати фінансово сім'ю у цій складній ситуації", - йдеться в повідомленні.
Реквізити мами дівчинки:
5168757411505441
Кунц Галина Петрівна
Нагадаємо, що 25 січня, близько 8 години, у смт Торчин Луцького району водій Daewoo допустив наїзд на 6-річну дитину, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом.
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