На Волині різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ

На Волині різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
У Волинській області з 23 по 29 січня 2023 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 3565 осіб. Це на 32% більше, ніж попереднього тижня.

Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Серед захворілих 59% становлять діти до 17 років. На Волині за поточний тиждень проти грипу вакциновано 58 осіб.

Всього з початку епідсезону 2022-2023 років ГРВІ та грипом перехворіло уже понад 72 тисячі волинян - це 7% населення області. Понад 2% від загальної кількості захворілих госпіталізовано, переважно це дорослі особи (52%).

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Теги: грип, ГРВІ, Волинь
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