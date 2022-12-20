На Волині різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ





Про це



Серед захворілих 59% становлять діти до 17 років. На Волині за поточний тиждень проти грипу вакциновано 58 осіб.



Всього з початку епідсезону 2022-2023 років ГРВІ та грипом перехворіло уже понад 72 тисячі волинян - це 7% населення області. Понад 2% від загальної кількості захворілих госпіталізовано, переважно це дорослі особи (52%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області з 23 по 29 січня 2023 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 3565 осіб. Це на 32% більше, ніж попереднього тижня.Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Серед захворілих 59% становлять діти до 17 років. На Волині за поточний тиждень проти грипу вакциновано 58 осіб.Всього з початку епідсезону 2022-2023 років ГРВІ та грипом перехворіло уже понад 72 тисячі волинян - це 7% населення області. Понад 2% від загальної кількості захворілих госпіталізовано, переважно це дорослі особи (52%).

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