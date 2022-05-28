ЗСУ знищили командира російських десантників
Сьогодні, 12:22
Українські воїни "задвохсотили" командира десантників російської армії Алєксандра Макарова.
Про це пише офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц".
"Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам",
– написав він.
Нагадаємо, Збройні сили України знищили 650 російських загарбників за 29 січня.
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Про це пише офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц".
"Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам",
– написав він.
Нагадаємо, Збройні сили України знищили 650 російських загарбників за 29 січня.
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