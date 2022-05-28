ЗСУ знищили командира російських десантників

ЗСУ знищили командира російських десантників
Українські воїни "задвохсотили" командира десантників російської армії Алєксандра Макарова.

Про це пише офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц".

"Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам",
– написав він.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили 650 російських загарбників за 29 січня.

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Теги: десант, командир, ліквідували, РФ, ЗСУ
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