ЗСУ знищили командира російських десантників

Алєксандра Макарова.



Про це Анатолій Штефан "Штірліц".



"Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам",

– написав він.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни "задвохсотили" командира десантників російської арміїПро це пише офіцер ЗСУ, блогер"Штірліц"."Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам",– написав він.Нагадаємо, Збройні сили України знищили 650 російських загарбників за 29 січня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію