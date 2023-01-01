Росія поспішає почати новий наступ: наприкінці весни буде пізно, – литовський генерал

Вальдемарас Рупшис пояснює планами Москви скористатися "вікном можливостей" до поставок Україні важкої бронетехніки.



В інтерв'ю "Guildhall" Рупшис зазначив, що Росія перейшла до тотальної війни, вступивши в ту фазу, коли ключове значення відіграє матеріальне забезпечення і логістика, пише



Захід сьогодні, вважає військовий, вже усвідомив всю неминучість військової підтримки України.



"Адже зараз навіть сліпому видно, що вони (росіяни - УНІАН) готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися або змінити задум вони, можливо, можуть тільки за умови, якщо побачать, що Україна має достатню кількість обладнання, амуніції, озброєння і підготовленого особового складу", - сказав Рупшис.



Якщо війна триватиме довго, то все залежить від ресурсів, підкреслив генерал: "Ми повинні мати на увазі, що у Росії є всі умови, щоб забезпечити власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами - вони можуть воювати, у них також достатньо авіації".



Рупшис пояснив, що саме поставки Україні важкої бронетехніки зіграють важливу роль в ході війни.



"Ми бачимо позитивні сигнали і з Лондона про важкі танки Challenger, і з Парижа. Росіяни розуміють, що, якщо вони не здійснять наступ зараз, наприкінці весни буде пізно. Я вам скажу, що всередині НАТО, на рівні моїх колег тридцяти Головнокомандувачів є єдина думка. Ваша війна - це наша війна, ми повинні підтримати Україну всіма доступними засобами", - констатував Рупшис.



Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія поспішає почати новий наступ на Україну. Цей поспіх командувач ЗС Литви генерал-лейтенантпояснює планами Москви скористатися "вікном можливостей" до поставок Україні важкої бронетехніки.В інтерв'ю "Guildhall" Рупшис зазначив, що Росія перейшла до тотальної війни, вступивши в ту фазу, коли ключове значення відіграє матеріальне забезпечення і логістика, пише УНІАН Захід сьогодні, вважає військовий, вже усвідомив всю неминучість військової підтримки України."Адже зараз навіть сліпому видно, що вони (росіяни - УНІАН) готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися або змінити задум вони, можливо, можуть тільки за умови, якщо побачать, що Україна має достатню кількість обладнання, амуніції, озброєння і підготовленого особового складу", - сказав Рупшис.Якщо війна триватиме довго, то все залежить від ресурсів, підкреслив генерал: "Ми повинні мати на увазі, що у Росії є всі умови, щоб забезпечити власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами - вони можуть воювати, у них також достатньо авіації".Рупшис пояснив, що саме поставки Україні важкої бронетехніки зіграють важливу роль в ході війни."Ми бачимо позитивні сигнали і з Лондона про важкі танки Challenger, і з Парижа. Росіяни розуміють, що, якщо вони не здійснять наступ зараз, наприкінці весни буде пізно. Я вам скажу, що всередині НАТО, на рівні моїх колег тридцяти Головнокомандувачів є єдина думка. Ваша війна - це наша війна, ми повинні підтримати Україну всіма доступними засобами", - констатував Рупшис.Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін готує новий наступ в Україні, незважаючи на величезні втрати , і водночас готує свою країну до багаторічного протистояння зі США та їхніми союзниками.

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