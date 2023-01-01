Росія поспішає почати новий наступ: наприкінці весни буде пізно, – литовський генерал

Росія поспішає почати новий наступ: наприкінці весни буде пізно, – литовський генерал
Росія поспішає почати новий наступ на Україну. Цей поспіх командувач ЗС Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис пояснює планами Москви скористатися "вікном можливостей" до поставок Україні важкої бронетехніки.

В інтерв'ю "Guildhall" Рупшис зазначив, що Росія перейшла до тотальної війни, вступивши в ту фазу, коли ключове значення відіграє матеріальне забезпечення і логістика, пише УНІАН.

Захід сьогодні, вважає військовий, вже усвідомив всю неминучість військової підтримки України.

"Адже зараз навіть сліпому видно, що вони (росіяни - УНІАН) готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися або змінити задум вони, можливо, можуть тільки за умови, якщо побачать, що Україна має достатню кількість обладнання, амуніції, озброєння і підготовленого особового складу", - сказав Рупшис.

Якщо війна триватиме довго, то все залежить від ресурсів, підкреслив генерал: "Ми повинні мати на увазі, що у Росії є всі умови, щоб забезпечити власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами - вони можуть воювати, у них також достатньо авіації".

Рупшис пояснив, що саме поставки Україні важкої бронетехніки зіграють важливу роль в ході війни.

"Ми бачимо позитивні сигнали і з Лондона про важкі танки Challenger, і з Парижа. Росіяни розуміють, що, якщо вони не здійснять наступ зараз, наприкінці весни буде пізно. Я вам скажу, що всередині НАТО, на рівні моїх колег тридцяти Головнокомандувачів є єдина думка. Ваша війна - це наша війна, ми повинні підтримати Україну всіма доступними засобами", - констатував Рупшис.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін готує новий наступ в Україні, незважаючи на величезні втрати, і водночас готує свою країну до багаторічного протистояння зі США та їхніми союзниками.


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Теги: Росія, Україна, війна
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