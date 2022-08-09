У Луцьку – аварія на перехресті: автівка в'їхала у стовп. ФОТО. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Відомо, що водій автівки в’їхав у стовп. Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень. Інформації щодо постраждалих наразі немає.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 січня, у Луцьку на перехресті вулиць Дубнівська-Карпенка-Карого сталася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.Відомо, що водій автівки в’їхав у стовп. Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень. Інформації щодо постраждалих наразі немає.Деталі – згодом.

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