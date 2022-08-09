У Луцьку – аварія на перехресті: автівка в'їхала у стовп. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку – аварія на перехресті: автівка в'їхала у стовп. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 30 січня, у Луцьку на перехресті вулиць Дубнівська-Карпенка-Карого сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Відомо, що водій автівки в’їхав у стовп. Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Деталі – згодом.


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Теги: Луцьк, перехрестя, ДТП, автівка, стовп
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