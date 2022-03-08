Польща готова передати Україні винищувачі F-16

Польща готова передати Україні винищувачі F-16
Польща готова передати Україні винищувачі F-16 у координації з НАТО.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується.

Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО.

Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Шольц виступив проти постачання Україні винищувачів.


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Теги: Польща, винищувачі
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