Польща готова передати Україні винищувачі F-16





Про це Андрій Єрмак.



"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується.



Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО.



Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща готова передати Україні винищувачі F-16 у координації з НАТО.Про це повідомив керівник Офісу президента"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується.Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО.Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Шольц виступив проти постачання Україні винищувачів

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію