Польща готова передати Україні винищувачі F-16
Сьогодні, 13:40
Польща готова передати Україні винищувачі F-16 у координації з НАТО.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується.
Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО.
Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Шольц виступив проти постачання Україні винищувачів.
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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується.
Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО.
Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Шольц виступив проти постачання Україні винищувачів.
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