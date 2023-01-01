Шольц виступив проти постачання Україні винищувачів

Шольц виступив проти постачання Україні винищувачів
Можливе надання Україні винищувачів в даний час навіть не виникає.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц в інтерв’ю Tagesspiegel, пише УНІАН.

Він застеріг від "вступу в гонку за підвищення ставок, коли йдеться про озброєння".

"Якщо одразу... в Німеччині починаються чергові обговорення, це має не надто серйозно і підриває довіру до рішень уряду", – пояснив німецький канцлер свою позицію, маючи на увазі рішення про постачання танків ЗСУ.

Він наголосив, що рішення про допомогу Україні ухвалюються з врахуванням недопущення прямого зіткнення НАТО й РФ.

"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до присяги, повинен зробити все, щоб війна РФ проти України не перетворилася на війну між РФ і НАТО", – сказав Шольц.

Нагадаємо, що у Повітряних силах повідомили, скільки винищувачів F-16 потрібно Україні.


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Теги: Росія, Україна, війна, винищувачі
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