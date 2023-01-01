Шольц виступив проти постачання Україні винищувачів
Сьогодні, 13:15
Можливе надання Україні винищувачів в даний час навіть не виникає.
Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц в інтерв’ю Tagesspiegel, пише УНІАН.
Він застеріг від "вступу в гонку за підвищення ставок, коли йдеться про озброєння".
"Якщо одразу... в Німеччині починаються чергові обговорення, це має не надто серйозно і підриває довіру до рішень уряду", – пояснив німецький канцлер свою позицію, маючи на увазі рішення про постачання танків ЗСУ.
Він наголосив, що рішення про допомогу Україні ухвалюються з врахуванням недопущення прямого зіткнення НАТО й РФ.
"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до присяги, повинен зробити все, щоб війна РФ проти України не перетворилася на війну між РФ і НАТО", – сказав Шольц.
Нагадаємо, що у Повітряних силах повідомили, скільки винищувачів F-16 потрібно Україні.
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Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц в інтерв’ю Tagesspiegel, пише УНІАН.
Він застеріг від "вступу в гонку за підвищення ставок, коли йдеться про озброєння".
"Якщо одразу... в Німеччині починаються чергові обговорення, це має не надто серйозно і підриває довіру до рішень уряду", – пояснив німецький канцлер свою позицію, маючи на увазі рішення про постачання танків ЗСУ.
Він наголосив, що рішення про допомогу Україні ухвалюються з врахуванням недопущення прямого зіткнення НАТО й РФ.
"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до присяги, повинен зробити все, щоб війна РФ проти України не перетворилася на війну між РФ і НАТО", – сказав Шольц.
Нагадаємо, що у Повітряних силах повідомили, скільки винищувачів F-16 потрібно Україні.
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