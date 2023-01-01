У Повітряних силах повідомили, скільки винищувачів F-16 потрібно Україні





Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного марафону, пише



Він нагадав, що про надання Україні літаків йдеться від початку повномасштабного вторгнення РФ.



"Ми хочемо замінити весь парк радянських літаків, які вже морально та фізично застаріли, які воюють сьогодні на межі своїх можливостей завдяки нашим пілотам, людям. Але ми потребуємо саме літак західного виробництва. Про літак F-16 і про інші типи літаків мова йде з перших днів російського вторгнення", - сказав він.



За його словами, в Повітряних силах не очікують, що Україна одразу ж отримає ту кількість літаків, які б допомогли повністю закрити питання захисту держави.



"Одразу нам ніхто не дасть п'ять бригад, яких було б достатньо в майбутньому для захисту країни. Зрозуміло, що починати ми будемо так, як із системами IRIS-T і NASAMS, коли одна-дві батереї надаються, а потім нарощується. Так, надання Україні літаків F-16 може починатися з кількох ескадрилей, але за умови, якщо буде прийнято остаточне рішення про цей тип літака і про надання цього типу винищувача", - сказав він.



Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі у форматі "Рамштайн" не гаяти часу та надати Україні літаки F-16 та далекобійні ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні для захисту потрібно замінити весь свій парк радянських літаків на американські винищувачі F-16 і створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад.Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил Українив ефірі інформаційного марафону, пише УНІАН Він нагадав, що про надання Україні літаків йдеться від початку повномасштабного вторгнення РФ."Ми хочемо замінити весь парк радянських літаків, які вже морально та фізично застаріли, які воюють сьогодні на межі своїх можливостей завдяки нашим пілотам, людям. Але ми потребуємо саме літак західного виробництва. Про літак F-16 і про інші типи літаків мова йде з перших днів російського вторгнення", - сказав він.За його словами, в Повітряних силах не очікують, що Україна одразу ж отримає ту кількість літаків, які б допомогли повністю закрити питання захисту держави."Одразу нам ніхто не дасть п'ять бригад, яких було б достатньо в майбутньому для захисту країни. Зрозуміло, що починати ми будемо так, як із системами IRIS-T і NASAMS, коли одна-дві батереї надаються, а потім нарощується. Так, надання Україні літаків F-16 може починатися з кількох ескадрилей, але за умови, якщо буде прийнято остаточне рішення про цей тип літака і про надання цього типу винищувача", - сказав він.Нагадаємо, що президент Українизакликав учасників зустрічі у форматі "Рамштайн" не гаяти часу та надати Україні літаки F-16 та далекобійні ракети.

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