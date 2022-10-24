Ковельський волонтерський центр «МАРЛОГ» доєднався до челенджу, який запустили дружини загиблих Героїв
Сьогодні, 12:59
"Російським вбивцям не місце під священними знаменами олімпіади". Таке звернення-челендж запускають сьогодні дружини загиблих українських воїнів. Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог» з Ковеля також доєднався до акції.
Про це йдеться на їхній сторінці у фейсбуці.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має намір допустити до участі в Олімпіаді російських та білоруських спортсменів під прапором ОЛІМПІАДИ 2024 в Парижі.
"Ми - проти! Світе, почуй нас! Доєднуємось до челенджу! Запишіть фразу "ВБИВЦЯМ НЕ МІСЦЕ ПІД СВЯЩЕННИМИ ЗНАМЕНАМИ ОЛІМПІАДИ", додайте хештеги та відмітьте 5 друзів. Щоб протистояти вбивцям, ми маємо об'єднатися!", - наголошують волонтери з Ковеля.
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Про це йдеться на їхній сторінці у фейсбуці.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має намір допустити до участі в Олімпіаді російських та білоруських спортсменів під прапором ОЛІМПІАДИ 2024 в Парижі.
"Ми - проти! Світе, почуй нас! Доєднуємось до челенджу! Запишіть фразу "ВБИВЦЯМ НЕ МІСЦЕ ПІД СВЯЩЕННИМИ ЗНАМЕНАМИ ОЛІМПІАДИ", додайте хештеги та відмітьте 5 друзів. Щоб протистояти вбивцям, ми маємо об'єднатися!", - наголошують волонтери з Ковеля.
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