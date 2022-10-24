Ковельський волонтерський центр «МАРЛОГ» доєднався до челенджу, який запустили дружини загиблих Героїв

Ковельський волонтерський центр «МАРЛОГ» доєднався до челенджу, який запустили дружини загиблих Героїв
"Російським вбивцям не місце під священними знаменами олімпіади". Таке звернення-челендж запускають сьогодні дружини загиблих українських воїнів. Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог» з Ковеля також доєднався до акції.

Про це йдеться на їхній сторінці у фейсбуці.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має намір допустити до участі в Олімпіаді російських та білоруських спортсменів під прапором ОЛІМПІАДИ 2024 в Парижі.

"Ми - проти! Світе, почуй нас! Доєднуємось до челенджу! Запишіть фразу "ВБИВЦЯМ НЕ МІСЦЕ ПІД СВЯЩЕННИМИ ЗНАМЕНАМИ ОЛІМПІАДИ", додайте хештеги та відмітьте 5 друзів. Щоб протистояти вбивцям, ми маємо об'єднатися!", - наголошують волонтери з Ковеля.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, олімпіада, челендж, Ковель, Марлог
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