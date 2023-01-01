Перевірка «Щедриком»: у Луцьку винахідники музикою діагностують роботу верстата

Перевірка «Щедриком»: у Луцьку винахідники музикою діагностують роботу верстата
Луцька школярка Аліна Сичук та її батько, який працює викладачем в Малій академії наук, використовують для діагностики фрезерного верстата музику.

Суспільному винахідники розповіли: поки грає музика – можна виявити недоліки у роботі верстата. Одна з мелодій для перевірки – "Щедрик".

"Ми звикли, що верстат має звучати рівненько, без додаткових звуків, хрипів. Коли ми увімкнули Щедрик, ми чуємо мелодію, але ми почули хрип, трішечки. Це якраз неполадка і треба подивитися і знайти її", – говорить школярка.

Зі слів Віктора Сичука, за роки експлуатації функції верстата змінилися, застаріли. Через це його потрібно діагностувати. Вирішили робити це музикою. Власний винахід ще випробовують.

"Наша програма – це по суті рухи верстата при яких він видає звуки. Різні рухи, різні звуки", – додає Віктор Сичук.
Перевірка «Щедриком»: у Луцьку винахідники музикою діагностують роботу верстата

Батько та донька кажуть: важливо аби людина, яка слухає мелодію верстата, мала музичний слух. Це сприятиме правильній діагностиці у роботі установки.

Мелодію на верстаті винахідники вмикають майже щодня. Кажуть: якщо мелодія грає чисто – прилад справний. Зі слів винахідників, розроблена ними програма підходить і до інших верстатів з числовим програмним управлінням.

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Теги: Луцьк, винахідники
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