Перевірка «Щедриком»: у Луцьку винахідники музикою діагностують роботу верстата

Аліна Сичук та її батько, який працює викладачем в Малій академії наук, використовують для діагностики фрезерного верстата музику.







"Ми звикли, що верстат має звучати рівненько, без додаткових звуків, хрипів. Коли ми увімкнули Щедрик, ми чуємо мелодію, але ми почули хрип, трішечки. Це якраз неполадка і треба подивитися і знайти її", – говорить школярка.



Зі слів Віктора Сичука, за роки експлуатації функції верстата змінилися, застаріли. Через це його потрібно діагностувати. Вирішили робити це музикою. Власний винахід ще випробовують.



"Наша програма – це по суті рухи верстата при яких він видає звуки. Різні рухи, різні звуки", – додає Віктор Сичук.



Батько та донька кажуть: важливо аби людина, яка слухає мелодію верстата, мала музичний слух. Це сприятиме правильній діагностиці у роботі установки.



Мелодію на верстаті винахідники вмикають майже щодня. Кажуть: якщо мелодія грає чисто – прилад справний. Зі слів винахідників, розроблена ними програма підходить і до інших верстатів з числовим програмним управлінням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька школярката її батько, який працює викладачем в Малій академії наук, використовують для діагностики фрезерного верстата музику. Суспільному винахідники розповіли: поки грає музика – можна виявити недоліки у роботі верстата. Одна з мелодій для перевірки – "Щедрик"."Ми звикли, що верстат має звучати рівненько, без додаткових звуків, хрипів. Коли ми увімкнули Щедрик, ми чуємо мелодію, але ми почули хрип, трішечки. Це якраз неполадка і треба подивитися і знайти її", – говорить школярка.Зі слів Віктора Сичука, за роки експлуатації функції верстата змінилися, застаріли. Через це його потрібно діагностувати. Вирішили робити це музикою. Власний винахід ще випробовують."Наша програма – це по суті рухи верстата при яких він видає звуки. Різні рухи, різні звуки", – додає Віктор Сичук.Батько та донька кажуть: важливо аби людина, яка слухає мелодію верстата, мала музичний слух. Це сприятиме правильній діагностиці у роботі установки.Мелодію на верстаті винахідники вмикають майже щодня. Кажуть: якщо мелодія грає чисто – прилад справний. Зі слів винахідників, розроблена ними програма підходить і до інших верстатів з числовим програмним управлінням.

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